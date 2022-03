Wohlen: Einwohnerrat spricht Kredite für knapp 7 Millionen

Wohlen Angliker Schule, neuer Standort der Regionalpolizei und Junkholz-Halle: Einwohnerrat spricht Kredite für 7 Millionen Franken Der Wohler Einwohnerrat genehmigt am Montagabend Geld fürs Angliker Schulprovisorium, für die Dreifach-Hallensanierung Junkholz und den Umbaumassnahmen für die Regionalpolizei an der Wilstrasse 57. Andrea Weibel und Marc Ribolla 21.03.2022, 21.49 Uhr

Das Schulhaus Anglikon erhält noch diesen Sommer ein zusätzliches Provisorium in Containerform. Toni Widmer (27.5.2019)

So viel vorneweg: Anglikon erhält ein Schulraumprovisorium. Die Viertklässlerinnen und Viertklässler müssen im Sommer nicht nach Wohlen ins Bünzmattschulhaus zügeln, sondern dürfen noch ein weiteres Jahr in ihrem Angliker Schulhaus unterrichtet werden. Das Resultat war sehr deutlich: 28 Einwohnerrätinnen und -räte stimmten dem Antrag zu, 11 waren dagegen.

Sonja Isler-Rüttimann sagte im Namen der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK), was fast alle Parteien ebenso sahen: «Innert kürzester Zeit hat der Gemeinderat ein absolut mehrheitsfähiges Projekt ausgearbeitet. Wir finden das Projekt grossmehrheitlich gut.»

Sie meint damit das 1,07 Mio. Franken teure Containerprovisorium, das auf Brachland hinter dem heutigen Schulhaus zu stehen kommen wird. Es muss bereits im August bezugsbereit sein. Und: Den Auftrag dazu hat der Gemeinderat vom Einwohnerrat erst im November erhalten. Dennoch hat er es geschafft, das Projekt schon am Montag vor den Einwohnerrat zu bringen. Und die Rätinnen und Räte zu überzeugen.

«Teil einer positiven Geschichtsschreibung in Wohlen»

Mergim Gutaj (SP) sagte: «Der Zeitraum war ziemlich sportlich. Aber das Resultat ist ein gangbarer Weg.» Matthias Angst fügte im Namen der Fraktion GLP/EVP an: «Es ist eine sinnvolle, finanziell überschaubare Variante. Es war eine pragmatische Lösung gewünscht, die haben wir erhalten.» Sonja Isler-Rüttimann (Mitte) erklärte: «Das ist sicher die beste Lösung, die in so kurzer Zeit erarbeitet werden konnte.»

Einzig Adrian Kündig sagte im Namen der SVP, dass Wohlen vor grossen finanziellen Herausforderungen steht und die Strecke zum Bünzmattschulhaus problemlos von den Viertklässlern zu Fuss bewältigt werden kann. Seinen Worten und den noch deutlicheren seines Parteikollegen Peter Christen folgte die Mehrheit jedoch nicht.

Insbesondere Mika Heinsalo (Dorfteil Anglikon) ist glücklich, dass der Rat das Anliegen verstanden hat, das er zusammen mit Parteikollege Hans Rudolf Meyer angestossen hat. «Selten hat in den letzten Jahren ein Thema so viele Anglikerinnen und Angliker so stark mobilisiert wie dieses. Wir alle sind nun Teil einer positiven Geschichtsschreibung in Wohlen.»

Regionalpolizei erhält nicht nur neue, sondern auch saubere Räume

Ohne eine Gegenstimme bewilligte der Rat den Verpflichtungskredit über 1,4 Mio. Franken für die Umbaumassnahmen an der Wilstrasse 57. Dorthin soll die Regionalpolizei (Repol) vom Gemeindehaus umziehen und sich auf rund 500 Quadratmetern im zweistöckigen Gebäude einrichten. An der Wilstrasse sind bereits die Feuerwehr und der Zivilschutz einquartiert.

An der Wilstrasse 57 soll neu die Regionalpolizei ihren Standort haben. Marc Ribolla (3.2.2022)

Die FGPK empfahl den Antrag einstimmig zur Annahme. Sprecher Dani Heinrich erklärte, dass so der Platzbedarf für die Repol bis sicher 2030 reichen wird. Gemeinderat Thomas Burkard meinte: «Die Platzverhältnisse der Repol im Gemeindehaus sind prekär. Es muss jetzt gehandelt werden.»

Die Fraktionen waren ebenfalls dieser Meinung. Namens der GLP/EVP erklärte Olivier Parvex-Käppeli: «Sicherheit ist ein zentrales Anliegen, die Repol bekommt die Infrastruktur, die ihrer würdig ist.»

Kritik wurde aber dennoch geübt. Die FDP störte, dass mit dem Antrag gleichzeitig auch 40 Stellenprozente fürs Facility Management bewilligt werden sollten. «Das kann man auch später noch nachholen mit dem regulären Budget», erklärte FDP-Präsident Thomas Hoffmann. Der Rat hörte nicht auf ihn und genehmigte die Stellen mit 32 Ja- gegen 6 Nein-Stimmen. Hoffmann stellte ausserdem den Antrag, den Zusatz von «Plus/Minus 10 Prozent» aus dem Kreditantrag zu streichen. Auch hier liess der Rat ihn mit 12:26 abblitzen.

Junkholz-Turnhalle kommt im September an die Urne

Ebenfalls durchgewunken hat der Einwohnerrat den Kredit von 5,01 Millionen für die Sanierung der Dreifachturnhalle Junkholz. Er stimmte mit 28:11 zu. Ablehnend äusserte sich unter anderen die geschlossene SVP-Fraktion. Die Ratsmehrheit sah es als notwendig an, der rund 50 Jahre alten Halle eine umfassende Auffrischung zu verpassen.

Weil der Kreditbetrag über 5 Millionen beträgt, kommt die Vorlage im September als obligatorisches Referendum an die Urne. Mitte-Rätin Stefanie Dietrich ist sich bewusst, dass dies ein Risiko sein könnte. Sie sagte aber auch: «Wir sind froh, dass der Kredit nicht bewusst unter die 5-Millionen-Schwelle gedrückt wurde. Das macht es transparenter und ehrlicher.»

Die Urnenabstimmung freut auch die SVP, die die hohen Kosten bemängelt. Peter Christen meinte: «Für uns ist die Dringlichkeit noch nicht gegeben. Warten wir doch erstmals die aktuellen Bauprojekte wie die Hofmatten oder das Haldeschulhaus ab, ob dort nicht noch mehr Kosten kommen. Wir hoffen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein Zeichen setzen werden.»

So soll die sanierte Dreifachturnhalle Junkholz aussehen. Visualisierung: zvg

Drei neue Verwaltungsräte für die Sportpark Bünzmatt AG

Neu in den Verwaltungsrat der Sportpark Bünzmatt AG sollen für den Rest der Amtsperiode bis 2023 Michèle Bächli, Nadja Koch und Tobias Rohner gewählt werden. Der Einwohnerrat erteilte dem Gemeinderat mit jeweils 37 Ja zu 1 Nein den entsprechenden Auftrag. Sie ersetzen den per Ende März zurücktretenden Verwaltungsratspräsidenten Patrick Amstutz. Die beiden anderen Verwaltungsräte Urs Meier und Alex Meyer bleiben bis 2023.

Das überarbeitete Kulturkonzept wurde sehr schnell und positiv zur Kenntnis genommen. Was allerdings zu einer Grundsatzdiskussion führte, war die Anfrage des ehemaligen Einwohnerrats und Polizisten Werner Dörig (FDP). Er verlangte, dass die Regionalpolizei in Wohlen der Kantonspolizei angegliedert werden soll. Das lehnten die anderen Parteien ab. Sie sind sich aber einig, dass sie am Thema Kantonspolizeiposten in Wohlen dran bleiben wollen.