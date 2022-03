Wohlen: Motion zur Regional- und Kantonspolizei abgelehnt

Wohlen Einwohnerrat hörte nicht auf mahnende FDP-Worte nach Aarau: «Wir sind nicht zufrieden!» Im Wohler Einwohnerrat blieb die Motion des ehemaligen Ratsmitgliedes Werner Dörig (FDP) chancenlos. Er hatte gefordert, dass der Gemeinderat den Einkauf der lokalen Sicherheit und die Leistungsübernahme durch die Kantonspolizei prüfen sollte. Marc Ribolla 22.03.2022, 18.00 Uhr

Noch ist die Regionalpolizei Wohlen im Gemeindehaus einquartiert. Bald zieht sie an die Wilstrasse 57 um. rib (19. Februar 2021)

Dass die Regionalpolizei Wohlen (Repol) mehr Platz und bessere Arbeitsbedingungen dringend nötig hat, war im Wohler Einwohnerrat am Montagabend unbestritten. Einstimmig mit 39 Stimmen sagte die Legislative Ja zum Kredit von 1,4 Millionen für den Umbau der Liegenschaft an der Wilstrasse 57. Dorthin soll die Repol vom Gemeindehaus umziehen.

Ein anderes Geschäft mit polizeilichem Hintergrund blieb hingegen ohne Chance auf Erfolg. Mit nur sechs Ja-Stimmen gegenüber 33 Nein-Stimmen verweigerte der Einwohnerrat die Überweisung einer Motion an den Gemeinderat. Mit dieser verlangte Werner Dörig (FDP) Ende 2020, dass der Gemeinderat den Einkauf der lokalen Sicherheit und die Übernahme von Leistungen durch die Kantonspolizei prüfen solle. Im Prinzip also eine Einheitspolizei.

Weil Dörig mittlerweile nicht mehr im Einwohnerrat politisiert, übernahm sein FDP-Parteikollege Samuel Keller die Aufgabe, vor der Abstimmung für die Motion zu weibeln. Er gab zu bedenken: «Die viertgrösste Gemeinde des Aargaus hat keinen Posten der Kantonspolizei mehr, damit fehlen den Einwohnern wesentliche Sicherheitsdienstleistungen, die nur verzögert verfügbar sind.»

«Wieso sollen nicht alle Polizisten dieselben Kapo-Uniformen tragen?»

Der Ausbildungsstand der Regional- und Kantonspolizisten ist genau gleich. Dies hatte schon Dörig im Motionstext hervorgehoben und «die heute gelebte polizeiliche Praxis einer Differenzierung zwischen Regional- und Kantonspolizei» als nicht tragbar für eine Gemeinde der Grösse Wohlens bezeichnet. Keller erklärte im Plenum: «Wieso sollen nicht alle Polizisten, die wir hier haben, dieselben Kapo-Uniformen tragen?»

FDP-Einwohnerrat Samuel Keller. zvg

Mit der Motion wollte die Fraktion eine Zusammenfassung darüber, was im Kanton derzeit abläuft und die Haltung der Gemeinde und der Repol wissen. Und er meinte klar, dass sie mit diesem Vorstoss auch nach Aarau rufen wollten: «Wir sind nicht zufrieden!»

Der Gemeinderat habe signalisiert, dass er Veränderungen mittragen würde. Und der Einwohnerrat habe sich einstimmig entschieden, dass er dem Service public Nachdruck verschaffen wolle. «Darum muss die Motion überwiesen werden», so Samuel Keller.

«Diese Motion ist keine Lösung»

Namens der SVP meinte Max Hüsser in der Diskussion: «Klar ist es ein schwer akzeptierbarer Entscheid, dass die Kapo nach Muri zügelte.» Dennoch schliesse sich seine Partei der ablehnenden Haltung des Gemeinderats gegenüber der Motion an. Wohlen sollte hier keine Vorreiterrolle spielen, zumal damit zusätzliche Kosten entstehen würden.

Für die GLP/EVP-Fraktion äusserte sich Simon Sax zur Motion. «Wohlen hat das Bedürfnis und das Anrecht auf einen Kapo-Posten. Aber diese Motion ist keine Lösung», so Sax. Er möchte aber betonen, dass das Thema weiterhin bearbeitet werde, und appellierte an die Grossräte im Saal und den Gemeinderat.

Schon vor dem negativen Entscheid des Einwohnerrats verkündete auch Samuel Keller, dass die FDP am Ball bleiben werde und mit neuen Vorstössen kommen würde. Er tat auch seinem Unmut freien Lauf und ärgerte sich, dass die zuvor anwesenden Repol-Mitarbeitenden vorzeitig den Saal verlassen hatten.

Spezialkommission für die Einnahmenproblematik angeregt

Weil die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde immer wieder die Diskussionen prägt, regte die GLP zu Beginn der Sitzung beim Ratsbüro die Bildung einer Spezialkommission an. Diese solle sich mit möglichen Einnahmequellen befassen. Dies erklärte GLP-Einwohnerrat Matthias Angst in einer Fraktionserklärung.

«Es lohnt sich, diese Thematik separat zu bearbeiten und die finanziellen dunklen Seiten zu beleuchten», sagte Angst. Ratspräsident Cyrille Meier nahm das Anliegen entgegen.

Ukraine-Flüchtlinge: Mitte wünscht sich rasches Handeln vom Gemeinderat

Die Mitte-Fraktion wandte sich in einer Erklärung ebenfalls an den Einwohnerrat und den Gemeinderat. Fraktionspräsidentin Stefanie Dietrich thematisierte den Ukraine-Krieg und die Situation der geflüchteten Menschen. «Es ist wichtig, dass wir die Menschen, die in die Schweiz, die nach Wohlen kommen, auffangen und ihnen helfen», sagte Dietrich.

Sei es beim Bereitstellen von Unterkünften, bei der Beratung und Seelsorge, dem schulischen Angebot, der medizinischen Versorgung und anderem. Für all das brauche es eine professionelle Anlaufstelle für diese Flüchtlinge. «Eine solche Anlaufstelle braucht es nicht nur beim Kanton, es braucht sie in jeder Gemeinde. Auch in Wohlen. Die Gemeinde ist hier in der Verantwortung», erklärte Dietrich.

Die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge dürfe nicht dem Zufall überlassen werden. Es brauche Koordination. Dietrich meinte deshalb eindringlich: «Wir wünschen uns vom Gemeinderat, dass er zu diesem brisanten Thema rasch und transparent kommuniziert. Und rasch alles in Bewegung setzt, um den anstehenden Schwierigkeiten zu begegnen und die einheimische Bevölkerung mit ins Boot zu holen.»