Der neue Wohler Bushof wurde eingeweiht

Wohlen Einweihung des Wohler Busbahnhofes: Das Bauwerk ist eine Messlatte für künftige Projekte im Aargau Im Beisein von Regierungsrat Stephan Attiger und geladenen Gästen aus den umliegenden Gemeinden weihte die Gemeinde Wohlen am Freitagabend den Busbahnhof offiziell ein. Am Samstag und Sonntag feiert nun die Bevölkerung die Fertigstellung der Verkehrsdrehscheibe. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.08.2022, 08.41 Uhr

Architektin Annigna Guyan und Patrick Zingg (rechts) stellten sich den Fragen des Gemeindeammanns Arsène Perroud. Nathalie Wolgensinger

«An diesem Bushof gibt es nichts auszusetzen, sie können mir noch so manche Frage stellen», antwortete Patrick Zingg, Leiter Verkauf der Postauto Schweiz AG in der von Gemeindeammann Arsène Perroud geleiteten Fragerunde. Anlässlich der offiziellen Einweihung des Wohler Bushofes stellte sich Zingg gemeinsam mit der Architektin Annigna Guyan den Fragen des Ammanns.

Das 23-Millionen-Projekt wurde innerhalb von zweieinhalb Jahren realisiert. Die Planungsphase nahm allerdings etwas mehr Zeit in Anspruch. Perroud erinnerte: «Von der ersten Studie bis zum fertigen Werk sind rund zehn Jahre vergangen.» Auch Regierungsrat Stephan Attiger war begeistert vom Bauwerk und attestierte den anwesenden Vertretenden aus Politik und den am Bau beteiligten Personen:

«Der Bahnhof Wohlen ist ein gutes Beispiel, an dem der Grundgedanke einer Verkehrsdrehscheibe gezeigt werden kann.»

Regierungsrat Stephan Attiger vor den geladenen Gästen des Busbahnhoffestes. Nathalie Wolgensinger

Am Bushof würden Stadt und Land aufeinander treffen und hier zeige sich konkret, was eine gelungene Abstimmung von Siedlung und Verkehr sei, so Attiger weiter. Dass diese Verkehrsdrehscheibe notwendig ist, um in Zukunft zu bestehen, unterstrich er mit der Wachstumsprognose für den Aargau. Sie geht von einem Bevölkerungswachstum von 30 Prozent bis im Jahr 2050 aus. Attiger weiter: «Wir müssen uns also fragen, wie wir der Mobilität begegnen und wie wir uns in Zukunft bewegen.»

Kürzere Wege als am Zürcher Hauptbahnhof

Patrick Zingg hielt mit seiner Begeisterung für den Busbahnhof nicht zurück. Auf die Frage Perrouds, was das Bauwerk auszeichne, antwortete er: «Es ist das Gesamtkonzept, dieser Busbahnhof ist eine Messlatte für künftige Projekte.» Als Beispiel nannte er die Verbindung zwischen den Busperron und dem Zügen, die laut seiner Einschätzung traumhaft kurz seien. Als Vergleich nannte er den Zürcher Hauptbahnhof, wo die Reisenden eine Strecke von 900 Metern vom Bus bis zum Perron zurücklegen.

Regierungsrat Attiger ist begeistert von der modernen Verkehrsdrehscheibe in Wohlen. Nathalie Wolgensinger

Architektin Annigna Guyan beschäftigte sich während der Planung intensiv mit den Anforderungen, die an den künftigen Bushof gestellt werden. Dazu gehörte auch die Geschichte Wohlens, die sie mit der speziellen Dachstruktur, die einem Strohgeflecht nachempfunden ist, aufnahm. Zu Spitzenzeiten frequentieren bis zu 1'000 Personen die 14 Busbuchten. Die Planerin sagte: «Wir haben die Anlage mit Weitsicht geplant, sie ist auf die Pendlerströme bis ins Jahr 2045 ausgelegt.»

Was Regierungsrat Attiger in seiner Rede lobend herausstrich, nämlich, dass auf dem Dach des Busbahnhofs eine Solaranlage installiert wurde, nahm Perroud in seiner Fragerunde wieder auf. Zingg konnte verraten, dass man sich noch gut drei Jahre gedulden müsse, bis die ersten E-Postautos durch das Freiamt rollen werden.

Der Spoken-Word-Künstler Simon Libsig streute zwischen Vorspeise und Hauptgang seine Gedanken zum Unterwegssein und Ankommen mit einer feinen Prise Humor ein. In diese Kategorie fiel auch Perrouds Bemerkung über den Briefkasten. Denn dieser sei das Haar in der Suppe, so man denn eines finden wolle. Bisher konnte man der gelben Kasten am Bahnhof bequem mit dem Auto oder Velo ansteuern. Im neuen Bushof steht er an einer anderen Stelle.

