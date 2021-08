Wohler Einwohnerrat spricht Geld für drei Spielplätze

Wohlen Einigkeit von links bis rechts: Einwohnerrat spricht Geld für drei Spielplätze und erhöht die Gebühren für Baubewilligungen Seltene Einstimmigkeit im Wohler Einwohnerrat: Praktisch alle Traktanden passierten ohne Kommentar. Dass der Rat die Diskussion zur Antwort des Gemeinderates über die Rückforderung von Sozialhilfebeiträgen nicht verlangte, stimmte Einwohnerratspräsident Meinrad Meyer aber nachdenklich. Marc Ribolla und Nathalie Wolgensinger 30.08.2021, 21.34 Uhr

Die Spielgeräte beim Bleichi-Spielplatz wurden aus Sicherheitsgründen bereits entfernt. Marc Ribolla

Den Einstieg in den Abend machte die Die-Mitte-Anfrage zur Corona-Demo vom Februar dieses Jahres. Das Traktandum konnte an der letzten Sitzung nicht mehr behandelt werden, der Rat zog das Sitzungsende vor, um den EM-Match Schweiz-Italien nicht zu verpassen. Sonja Isler (Die Mitte) wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Corona weiterhin im Mittelpunkt kontroverser Diskussionen stehe. Mit der Antwort des Gemeinderates gab sie sich nicht zufrieden, sie sagte: «Der Gemeinderat verharmlost die Diskussion.»