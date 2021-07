Wohlen Eine süsse Stabsübergabe: Das ist der neue Präsident der Spitex Freiamt Die Spitex-Organisation Freiamt in Wohlen hat ab sofort einen neuen Präsidenten. Pascal Gregor übernimmt das Amt von Philipp Domenic, der neun Jahre die Geschicke des Vereins leitete. Marc Ribolla 08.07.2021, 05.00 Uhr

Stabsübergabe der Spitex Freiamt in Wohlen: Der neue Präsident Pascal Gregor (Mitte) erhält vom scheidenden Vorsitzenden Philipp Domenic ein süsses Geschenk. Links: Spitex-Geschäftsführerin Christine Kaspar Frei. Marc Ribolla

«Ich bin überzeugt, dass die Spitex mit Pascal Gregor nochmals einen Schritt nach vorn macht», erklärte Philipp Domenic im Rahmen der «Schlüsselübergabe» in Form eines süssen Gebäcks an seinen Nachfolger. Nach neun Jahren als Präsident der Spitex Freiamt, die die Gemeinden Wohlen und Waltenschwil umfasst, übergab er am Mittwoch das Amt offiziell an Gregor.