Wohlen «Eine Energie spürbar, wie seit 14 Monaten nicht mehr» – Monti erweckt die Kultur wieder zum Leben Am Donnerstagabend sind die Kulturtage des Wohler Circus Monti gestartet. Jeweils 50 Gäste dürfen an jeder Vorstellung die besondere Atmosphäre erleben. Die AZ war bei der Premiere dabei und fühlte den Puls der Zuschauer und von Direktor Johannes Muntwyler. Melanie Burgener 30.04.2021, 15.03 Uhr

50 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Maske und Abstand geniessen den ersten Theaterabend der Monti's Kulturtage. Bild: Alex Spichale

Goldgelbe Lämpchen säumen den Weg bis zum Eingang, der rote Teppich ist ausgerollt. Das Empfangskomitee ist elegant gekleidet und bereit, die ersten Gäste zu ihren Plätzen zu begleiten. Der heutige Abend ist für die Familie Muntwyler und ihr Team ein ganz besonderer. «Es ist Donnerstagabend, 8 Uhr, und wir müssen bereit sein. Das ist schon sehr speziell», erzählt Johannes Muntwyler, Leiter des Circus Monti.

Auf einen solchen Termin musste sich das Monti-Team schon lange nicht mehr vorbereiten. Denn seit der Circus seine Türen 2019 nach dem alljährlichen Variété geschlossen hatte, durfte er keine einzige Veranstaltung mehr geben.

Circus-Chef Johannes Muntwyler. Bild: Alex Spichale

Umso grösser war die Freude, dass am Donnerstag Monti's Kulturtage starten und ein Stück Normalität zurück nach Wohlen gebracht werden konnte. «Bereits bei den Vorbereitungen haben wir eine Energie erlebt, wie es sie in den vergangenen 14 Monaten nicht gegeben hat», so Muntwyler.

Der Circus Monti setzt ein Lebenszeichen

Eigentlich hätten Monti's Kulturtage bereits im vergangenen September stattfinden sollen. «Jedoch haben wir dann beschlossen, dass es nicht der richtige Moment für einen solchen Anlass ist», sagt Muntwyler.

Auch über die Durchführung in diesem Jahr hätten sie lange überlegt. Denn die aktuellen Pandemie-Umstände forderten spezielle Vorbereitungen, wie der Zirkusleiter erklärt.

Nach über einem Jahr Unterbruch wegen Corona kann Monti seinem Publikum wieder etwas bieten. Bild: Alex Spichale

Unter anderem mussten sie viele ihrer Gäste enttäuschen und ihnen den Ticketpreis zurückerstatten. Denn anstatt der geplanten 300 können an jedem Abend nur jeweils 50 Gäste diese spezielle Energie der Vorstellungen erleben. «Doch plötzlich hatten wir das Gefühl: doch wir machen das trotzdem und setzten damit ein Zeichen», so Muntwyler. Und er fügt hinzu:

«Ein Lebenszeichen, dass wir noch hier und uns nicht zu schade sind, etwas zu machen.»

Neben vielen Gästen mussten dafür auch ein paar Programmpunkte von der Liste weichen. Ihre Eigenproduktion, die «Best-of-Monti-Show» beispielsweise, kann nicht durchgeführt werden. Dafür hätten viele ehemalige Monti-Artisten, darunter auch solche aus dem Ausland, gemeinsam trainieren müssen.

«Das hätten wir unter den aktuellen Umständen nicht verantworten können», erklärt Muntwyler. Vielfältig sei das Programm aber trotzdem. Komiker Simon Enzler und das Duo Ursus & Nadeschkin zum Beispiel, werden Zusatzvorstellungen geben.

Circus-Chef Johannes Muntwyler begrüsst und nimmt sich Zeit für einen Schwatz mit Besuchern. Bild: Alex Spichale

Nebst dem Programm musste sich das Monti-Team auch mit den Räumlichkeiten und einem Schutzkonzept befassen. «Es war eine Herausforderung, den Saal so zu gestalten, dass sich die Leute wohl und nicht verloren fühlen. Deshalb haben wir trotz der wenigen Leute eine kleine Podesterie eingebaut», erklärt Muntwyler und blickt in den mit schwarzen Vorhängen verkleidete Saal. Die 50 Stühle wurden als Zweierpaare und mit grossem Abstand im Raum verteilt.

Die Gäste schätzten die Atmosphäre

Dass die Atmosphäre am ersten kulturellen Anlass nach einer so langen Zeit eine spezielle war, darin waren sich die Gäste einig. «Es fühlt sich an, als wäre man ein VIP an einer Privatvorstellung», sagt Caroline Somma und lacht. «Aber ich freue mich, hier zu sein und hoffe, dass bald auch andere Leute von solchen Möglichkeiten profitieren dürfen.» Ihr und ihrer Sitznachbarin Rita Keusch ist Kultur sehr wichtig. «Es ist ein Geschenk und wir haben es sehr vermisst», so Keusch.

Kabarettist Simon Enzler gastiert mit seinem Programm «wahrhalsig» in Wohlen. Bild: Alex Spichale

Den Auftakt der acht Kulturtage mit insgesamt zehn Vorstellungen machte am Donnerstag der Komiker Simon Enzler mit seinem aktuellen Programm «wahrhalsig». Mit seinen für die Freiämterinnen und Freiämter ungewohnten Ausdrücke aus dem Appenzell begeisterte er das Publikum, darunter auch Olivia Kurmann und Thomas Betschart.

Das Publikum lauscht den Worten von Kabarettist Enzler. Bild: Alex Spichale

«Wir sind heute extra aus dem Züribiet angereist», erzählt Kurmann. Sie und Betschart hätten Enzlers Vorstellung sehr genossen. Betschart ergänzt:

«Es ist schön, dass man endlich wieder mal rauskommt. Seit Dezember war ich nicht mehr an einem Anlass.»

Die Atmosphäre sei anders gewesen, als man sich das gewohnt sei. «Aber es war überhaupt nicht unangenehm und trotz der wenigen Leute hat man sich im Saal nicht verloren gefühlt.»

Das Publikum geht nach der Vorstellung zufrieden nach Hause. Bild: Alex Spichale

«Der Abend war sehr gelungen und rückblickend war es die richtige Entscheidung, die Kulturtage zu verschieben», berichtet auch Johannes Muntwyler nach der Vorstellung. «Ich freue mich auf jeden einzelnen Abend.» Die Kulturtage laufen noch bis 9. Mai.