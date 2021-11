Wohlen: Der Verein Schlössli publiziert ein Buch zum Jubiläum

Wohlen Eine Brandruine wurde ein Bijou: Verein Schlössli publiziert ein Buch über das älteste Wohler Steinhaus Vor 20 Jahren wurde der Verein Schlössli Wohlen gegründet. Dank seines unermüdlichen Engagements für das Haus aus dem 16. Jahrhundert ist aus einem praktisch abrissfälligen Gebäude ein Schmuckstück geworden. Zum Jubiläum bringt der Verein eine tolle Publikation rund um die Schlössli-Rettung heraus. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

An der Buchvernissage des «Vereins Schlössli Wohlen» enthüllt ein Teil der Autoren das frischgedruckte Werk: Hans Furter, Heini Stäger und Jörg Meier sowie Präsident Fabian Furter (von links). Marc Ribolla

Zwei Brände im Jahr 2004 und 2007, zwei verschiedene Projektvisionen vom Ortsmuseum bis zum Einraumhaus – aber nur ein Gebäude. Das Wohler Schlössli hat die Dorfbevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten emotional beschäftigt, immer verbunden mit einem ambivalenten Verhältnis.

Die Geschichte des ältesten Steinhauses des Dorfes (erbaut um 1546) und dessen Rettung und Umwandlung in ein wahres Schmuckstück an der Steingasse, das seit 2018 in neuem Glanz strahlt, ist nun im Mittelpunkt einer eben erschienenen Publikation. Die Buchvernissage fand am Samstag selbstverständlich im Schlössli statt.

Geschaffen hat das 72-seitige Werk der Verein Schlössli Wohlen mit Historiker und Vereinspräsident Fabian Furter als treibende Kraft. Der Verein schenkt sich und der interessierten Bevölkerung das Buch mit dem launigen Titel «Ein Haus – zwei Leben» quasi zum Jubiläum.

Vor zwanzig Jahren nahm sich der Verein, damals noch mit dem Zusatz Ortsmuseum in der Bezeichnung, dem Gebäude an. Nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen wurde der Begriff «Ortsmuseum» 2011 gestrichen und die Idee fallengelassen. Furter schreibt dazu:

«Uns sass der Frust von zehn Jahren Arbeit im Nacken, während es uns nicht gelungen war, das Schlössli in eine neue Zukunft zu überführen. 2011 ist aus der Rückbetrachtung das Wendejahr gewesen.»

Schon über 200 Mal als Ort für Veranstaltungen genutzt

Denn damals begann «in gewisser Weise eine abenteuerliche Reise», wie Furter es umschreibt, die mit dem Erscheinen dieser Publikation endet. Die Finanzierung eines umfassenden, rund eine Million Franken teuren Sanierungsprojekts konnte sichergestellt und ab 2016 bis 2018 umgesetzt werden. Das im Innern völlig entkernte Schlössli ist heute ein moderner Ort für kulturelle, politische oder private Anlässe geworden, der seither über 200 Mal für Veranstaltungen genutzt worden ist.

Das Schlössli Wohlen in der Umbauphase 2017.

Dominic Kobelt (6.3.2017)

Zum neuen Schlössli-Buch haben nebst Fabian Furter fünf Autorinnen und Autoren Beiträge beigesteuert. Ergänzt wird das Werk mit vielen Bildern und Illustrationen. Der ehemalige AZ-Journalist und Autor Jörg Meier, der auch im Vereinsvorstand aktiv ist, spricht in seinem zwölfseitigen Essay vom «kleinen Wunder von Wohlen» und erklärt anschaulich, «wie das ungeliebte und hässliche Schlössli auf einmal vom fast ganzen Dorf adoptiert und ins Herz geschlossen worden ist».

«Grosse Wichtigkeit nur schon wegen seiner Lage»

Zu Wort kommen auch Architekt Hans Furter, der kantonale Denkmalpfleger Reto Nussbaumer und Cecilie Gut von der Kantonsarchäologie. Laut Nussbaumer resultierte für Wohlen mit der Umgestaltung zwar ein Gewinn, doch dürfe ein solch massiver Eingriff höchstens ein Einzelfall bleiben. Gleichzeitig lobt er auch und meint: «Als kommunales Schutzobjekt kam dem Schlössli jedoch eine grosse Wichtigkeit zu, nur schon bezüglich seiner Geschichte und seiner Lage mitten im historischen Dorfkern.»

Das komplett entkernte ehemals dreistöckige Schlössli ist nach der Umgestaltung ein beliebter Ort für politische, kulturelle und private Anlässe.

Colin Frei (5.3.2020)

Und dieser ist vorwiegend entlang der Steingasse gegründet. Lokalhistoriker Heini Stäger beschreibt in seinem spannenden Beitrag, wie sich die Strasse und ihre nähere Umgebung verändert hat und wo einst «das Handwerk und Gewerbe florierten». Das Schlössli hat dank des Vereins also eine neue, hoffentlich weitere Jahrhunderte lange Zukunft erhalten.

Die Vision eines «Ortsmuseums Schlössli» wurde 2011 definitiv fallengelassen. Hier eine in früheren Jahren erstellte Visualisierung.

zvg

Im Schlössli wurde 2007 zum zweiten Mal ein Feuer gelegt.

Michael Spillmann (2.8.2007)

Weitere Informationen zum Verein Schlössli Wohlen und der Publikation «Ein Haus – zwei Leben» gibt es auf www.schloessli-wohlen.ch.