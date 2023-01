Wohlen: Rundgang durch die Häuser an der Steingasse 25 und 27

Wohlen Rundgang durch die baufälligen Häuser an der Wohler Steingasse – ein Ausflug in die Vergangenheit Im Volksmund werden die beiden Häuser an der Steingasse 25 und 27 auch «Schwarze Adler» genannt. Die Besitzerin der Liegenschaften, die IBW, will sie abreissen und darauf Parkplätze realisieren. Der AZ gewährte die Besitzerin nun einen Augenschein im Doppelhaus. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Blick in den Flur des Hauses an der Steingasse 27. Mathias Förster

Es ist offensichtlich: Die beiden Häuser an der Steingasse 25 und 27 haben schon bessere Zeiten erlebt. Die Farbe blättert von den Fenstern und am Gartenzaun fehlen die Latten. Die Baugespanne im Garten verraten es, dass die Tage der beiden Häuser gezählt sind. Sie werden nicht saniert, wie es beispielsweise beim Säckelmeisterhaus etwas weiter oben an der Steingasse 47 oder dem Schlössli, dem ältesten Dorf im Haus, der Fall war.

Wie sieht es im Inneren der Häuser aus? Diese Frage haben sich wohl schon viele gestellt, die daran vorbeispazierten. Die IBW gewährte der AZ einen exklusiven Einblick in die Häuser, die im Volksmund auch der «Schwarze Adler» genannt werden. Erbaut wurde das Doppelhaus mit Scheune und Strohdach im Jahr 1800.

Tapetenreste und eine Chouscht

Ein muffig-modriger Geruch sticht einem beim Betreten der Liegenschaft der Nummer 27 in die Nase. Geradeaus führt eine steile Treppe hinauf in den ersten Stock, links führt ein schmaler Gang ins Wohnzimmer. Die Decken in der Stube sind tief und die kleinen Fenster lassen nur wenig Tageslicht herein. Sobald sich die Augen an die schummrigen Verhältnisse gewöhnt haben, entdeckt man die Spuren einer vergangenen Zeit: eine Wohnzimmerlampe aus Stoff, die steinerne Chouscht und Tapetenreste an den Wänden.

Längst ist der Abriss der beiden Liegenschaften zu einem Politikum in Wohlen geworden. Denn das Doppelhaus soll Parkplätzen weichen. Diese benötigt die IBW, um dem Wachstum gerecht zu werden. Gleich neben den beiden Häusern steht der Hauptsitz des Wohler Energieversorgers.

Eine Renovation der Häuser sei ungerechtfertigt, sagte Peter Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung, im November des vergangenen Jahres, als das Vorhaben publik wurde. Manfred Breitschmid von der SVP versuchte letztes Jahr mittels Dringlicher Motion, das Vorhaben zu stoppen, und forderte, dass der Gemeinderat von der IBW ein Grobkonzept verlangt, in dem aufgezeigt wird, «was mit den seit Jahren verlotterten Gebäuden Steingasse 25 und 27 in Zukunft geschehen soll».

Denn die Liegenschaften gehören «eigentlich dem Volk», so Breitschmid. Die Überweisung wurde an der Einwohnerratssitzung vom 5. Dezember 2022 mit Stichentscheid des Einwohnerratspräsidenten Cyrille Meier hauchdünn abgewiesen. Die Wohler Steingasse mit ihren Villen, Einfamilienhäuschen und geschichtsträchtigen Gemäuern war früher die direkte Verbindung zwischen Zürich und Bern. Es ist eine der wichtigsten historischen Strassen von «Chly Paris», wie Wohlen einst genannt wurde.

Baufällig und gefährlich zu begehen

Dass eine Renovation aufwendig wäre, das zeigt der Rundgang eindrücklich auf. Mehrmals muss IBW-Liegenschaftsbetreuer Ergul Imeroski zur Vorsicht mahnen. Besonders in den oberen Stockwerken sinken die Holzböden beim Betreten bedrohlich ein und die vom Regen vollgesogenen Decken hängen teilweise durch.

Es tropft von der Decke auf den Boden. Mathias Förster

Dennoch beschleicht einem beim Rundgang durch die stillen Häuser ein wehmütiges Gefühl. Ein weiteres Stück Wohlen wird abgerissen und gerät langsam, aber sicher in Vergessenheit. Und mit ihm verschwinden die kleinen Souvenirs, die daran erinnern, dass in den Häusern Menschen lebten.

Ein Rundgang durch die Doppelhäuser an der Steingasse in Wohlen:

Nathalie Wolgensinger

Im ersten Stock der baufälligen Liegenschaft der Nummer 27 mahnen Poster und Zeitungsausschnitte an die früheren Bewohnenden. Von der Küche aus führt ein schmaler, mit dunklem Holz verkleideter Gang zur Toilette. An den Wänden hängen Tierposter, Reiseberichte und Landschaftsbilder. Sie erzählen die Geschichte der ehemaligen Bewohnenden, die mit Landschaftsbildern aus der Schweiz vielleicht ihre Sehnsucht nach der Ferne stillten.

Ganz bestimmt aber waren sie gottesfürchtig. Im Estrich hängt ein kleiner, weisser Zettel. Auf ihm ist mit krakeliger Schrift ein Gebet notiert, das darum bittet, dass das Haus vor Feuer und Unglück bewahrt wird.

Zwei Schwestern lebten bis 2009 in einem Hausteil

Ruedi Haenni, Bereichsleiter Kommunikation der IBW, erzählt: «Die Liegenschaft Steingasse 27 war noch bis in die Nullerjahre von den Geschwistern Rosa und Lydia Fischer bewohnt.» Nach ihrem Tod – Lydia Fischer starb 2009, Rosa bereits einige Jahre zuvor – lösten die Hinterbliebenen den Mietvertrag auf. Hänni fügt an:

«Die Liegenschaft war damals schon in einem schlechten Zustand und diente der IBW als Lagerraum.»

Im Besitz des Energieversorgers sind die beiden Liegenschaften seit 1980 beziehungsweise 2009. Die Parzellengrenze verläuft durch die beiden Liegenschaften. Das kleinere Stück Parzelle konnte die IBW von der Firma A. Käppelis Söhne AG im Jahr 2009 kaufen.

Das benachbarte Wohnhaus ist in einem deutlich besseren Zustand. Im Untergeschoss befinden sich Garderoben und Duschen für die IBW-Mitarbeitenden. Die Wohnräume im Obergeschoss wurden mit viel Liebe zum Detail von ehemaligen Mietenden saniert. Aber auch sie sind marode und müssten wohl mit viel Aufwand saniert werden.

An den Wänden hängen noch Karten und Poster, die an die ehemaligen Bewohnenden erinnern. Mathias Förster

Beim abschliessenden Blick auf die zwei traurigen Häuser kommen einem Manfred Breitschmids Worte in den Sinn. Er wies während der Debatte um die ehemaligen Bauernhäuser einmal darauf hin: «Zwischen Abbrechen und totaler Renovation gibt es Zwischentöne.»

