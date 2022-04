Wohlen: «Happy Day» für Schulkinder im Schulzentrum Halde

Wohlen Ein «Happy Day» für die Wohler Schulkinder: Jetzt gehen die Bauarbeiten fürs Schulzentrum Halde los Bis 2026 sollen ein neues und ein saniertes Primarschulhaus sowie ein saniertes, teilweise auch neu gebautes Bezirksschulhaus Halde eingeweiht werden können. Am Mittwoch feierten die Schulkinder, ihre Lehrpersonen sowie viele Vertretende der Politik den Beginn der vierjährigen Bauzeit. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

«Happy Day» in Wohlen zum Baustart vom 55-Millionen-Projekt Neubau Schulzentrum Halde Wohlen, 6. April 2022. Alex Spichale

«Oh Happy Day! Höt gods los! Jetzt geds meh Platz för all! S'neue Schuelhuus chond bald!», sangen die Schülerinnen und Schüler der Primar- und Bezirksschule Halde. Tatsächlich war der Mittwoch ein «Happy Day» für sie alle. Denn es war der Startschuss für das grösste Infrastrukturprojekt, das Wohlen je gesehen hat: die Sanierung samt teilweisem Neubau des Schulzentrums Halde für 56 Millionen Franken.

Sie sind happy, weil sie im Moment nicht mehr genug Schulraum haben. Ab 2026 werden sie den bekommen. Doch bis dahin wird einiges auf sie zukommen. Baulärm, noch weniger Platz, Provisorien und jede Menge Baumaschinen und Bauarbeiterinnen und -arbeiter, mit denen sie ihren Pausenplatz teilen müssen.

Die Bauarbeiten zum Projekt Schulzentrum Halde können losgehen – die Schulkinder und ihre Lehrpersonen haben den Baustart gefeiert. Alex Spichale

Doch von all dem lassen sich die Schülerinnen und Schüler nicht abschrecken. Sie feierten den Spatenstich im grossen Stil, und zwar vor jenem Gebäude, das in den 90er-Jahren als Provisorium gebaut wurde und längst wieder hätte abgerissen werden sollen: dem Pavillon.

Viele Wünsche kann man sich mit Geld gar nicht erfüllen

Hier fragten sich die beiden Schulkinder Meret und Silas, was sie wohl mit einer Million machen würden. In Schoggi investieren? In Kleider? In eine eigene Insel im Pazifik? Oder in einen Bauernhof mit plus/minus 20 Pferden? Die beiden hatten nicht nur lustige Ideen, sondern brachten sie auch so gut rüber, dass das Publikum viel zu lachen hatte.

Sehr viele Gäste kamen zum lustigen Spatenstich des Schulzentrums Halde. Alex Spichale

So spazierten immer mehr Schülerinnen und Schüler auf die Treppe vor dem Pavillon. Jede und jeder hatten ein Köfferchen mit der Aufschrift «1 Mio.» in der Hand. 56 waren es genau. Plus eine 57. Schülerin, die am Bauch und am Rücken ein Kissen umgebunden hatte – sie stellte das Polster dar. Wieder musste das Publikum schmunzeln.

Gemeindeammann Arsène Perroud sagte auf Anfrage von Meret und Silas, dass er die Million vermutlich dafür einsetzen würde, um 1000 Friedenstauben in die Ukraine zu schicken. Oder dafür, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, draussen in der Natur spielen zu können. Oder dafür, dass alle Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler gerne haben und sich, genauso wie die Eltern, immer gerne um sie kümmern.

Gemeindeammann Arsène Perroud versprach den Kindern in einer schönen Rede, dass die Erwachsenen für sie die Räume bauen, in denen sie lernen und sich entwickeln dürfen. Alex Spichale

Damit zeigte er auf, dass man vieles, was man sich wünscht, gar nicht mit Geld kaufen kann. Kaufen kann man aber die Räume, in denen Kinder nicht nur Wissen vermittelt bekommen, sondern auch ein starkes Selbstbewusstsein bilden können, um in guten Diskussionen Probleme zu lösen. Er versprach:

«Wir Erwachsenen sorgen dafür, dass ihr Kinder diese Räume bekommt.»

Nur Bildung kann eine bessere Welt schaffen

Franziska Walti, die mit Bezirksschulleiter Paul Bitschnau die Schulleiterkonferenz in Wohlen präsidiert, sah das genauso. «Wisst ihr, dass Bildung glücklich macht?», fragte sie. Sie erklärte: «Wie, wenn nicht mit Bildung im Kopf und im Herzen können wir für eine bessere Welt sorgen?» Darum sei der Um- und Neubau so wichtig, auch wenn er viele Einschränkungen mit sich bringt in den kommenden Jahren.

Meret und Silas (stehend) moderierten den Spatenstich auf sehr witzige Weise. Alex Spichale

Gemeinderat Thomas Burkard, der das Projekt begleitet, sah das ebenso. Er betonte: «Das Allerwichtigste ist für uns die Sicherheit von allen.» Ihm ist bewusst, dass die kommenden Jahre nicht ganz leicht werden. «Dafür könnt ihr mitverfolgen, wie aus der Baustelle etwas richtig Schönes wird.»

Primarschulleiter Ueli Frey fand, die Baustelle könne gut in den Unterricht eingebunden werden. Alex Spichale

Und Ueli Frey, Schulleiter der Primarschule Halde, schlug vor: «Man kann die Baustelle in den Unterricht integrieren, denn es gibt viele Fragen dazu.» Beispielsweise, wie viele Lastwagen täglich Material anliefern. Oder wie viele verschiedenen Berufe es braucht, um ein Schulhaus zu bauen. Darauf riefen die Schülerinnen und Schüler für alle Involvierten viele Male ein «Hip hip hurra!».

Eine Zeitkapsel, die sieben Generationen überdauerte

Zum Schluss übergaben die Architekten Kurt Kolb (Hegi Koch Kolb und Partner) sowie Nicolo Wyss (Batimo AG), die je für einen Teil der Gebäude verantwortlich sind, zwei silberne, längliche Gebilde an die Schulleiter. «Das sind Zeitkapseln», erklärte Kolb. «Unter dem Primarschulhaus soll auch eine vergraben worden sein. Und zwar vor sieben Generationen. Daran sieht man, dass wir nicht nur für jetzt bauen, sondern vor allem für die Zukunft.»

Die Architekten Nicolo Wyss (am Mikrofon) und Kurt Kolb (rechts von ihm) übergaben den Schulleitern je eine Zeitkapsel. Alex Spichale

Lokalhistoriker Daniel Güntert kennt die Geschichte um die Zeitkapsel unter der Primarschule. «In der Dorfchronik von 1880 ist sie beschrieben», erzählte er. Man wisse auch, wo diese liegt. «Aber um sie auszugraben, müssen wir den Boden des Schulhauses aufbrechen. Das passiert dann während der Bauarbeiten.» Was in die neuen Zeitkapseln hineinkommt, müssen sich die Verantwortlichen aber erst noch ausdenken.

Gespannt betrachteten die Kinder die Zeitkapsel, die Bez-Schulleiter Paul Bitschnau erhalten hat. Alex Spichale

