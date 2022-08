Das zweite Wohler Open Air Stoppelfäld verspricht Highlights

Wohlen Ein diverses Line-up und «Deine 10 Minuten»: Diese Highlights verspricht das Open Air Stoppelfäld Zum zweiten Mal wird das Open Air Stoppelfäld im August den Vita Parcours in Wohlen beleben. Nebst engagierten Acts aus dem In- und Ausland erhalten auch die Besuchenden die Möglichkeit auf einen Auftritt – wie zu Zamba Locas Zeiten. 16.08.2022, 05.00 Uhr

Weil das erste Open Air Stoppelfäld in Wohlen so erfolgreich war, wird es im kommenden August zum zweiten Mal durchgeführt. Verena Schmidtke

(22.8.2021)

«Stoppi» heisst er, der Stern, der im vergangenen Sommer am Wohler Festival-Himmel aufgegangen ist. Der die Freiluftkonzerte, den ausgelassenen Tanz unter dem Sternenhimmel und vor allem «Deine 10 Minuten» wieder zum Leben erweckt hat.

Mit dem neuen Open Air Stoppelfäld hat ein elfköpfiges OK im Sommer 2021 dafür gesorgt, dass Wohlen seinen Ruf als Pilgerstätte für Festivalliebhaber nicht verliert – und das mit vollem Erfolg, wie die Organisierenden mitteilen.

«Die Besucherinnen und Besucher strömten zahlreich auf das Festivalgelände, tanzten und feierten», schreiben sie. Und weil bereits das erste «Stoppi» ein grosser Erfolg war, geht es nun in die zweite Runde. «Das OK ist voller Tatendrang und freut sich darauf, den Besuchenden auch in diesem Jahr ein tolles Festival bieten zu können», so die Organisierenden weiter.

Das zweite «Stoppelfäld» findet am Wochenende des 19. und 20. Augusts statt. Die Location wird wieder der Vita Parcours in Wohlen sein und dort nicht nur der Kultur eine Bühne bieten.

Ausgeglichen in Bezug auf Geschlecht, Nationalität und Musikrichtung

Zur Auswahl der Acts, die während den beiden Festivaltagen auftreten, betonen die Organisierenden: «Dem OK ist es wichtig, ein ausgeglichenes Band- und DJ-Programm in Bezug auf Geschlecht, Nationalität und Musikstil zu präsentieren.» So werden je zwei männliche und weibliche Soloacts sowie nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler mit verschiedenen Musikstilen auftreten.

Eröffnet wird das Open Air am Freitag, 19. August, von der Reggae-Band Basement Roots. Später sorgt unter anderem der Schlagzeuger Doron Lev aus New York für Hip-Hop-, Funk- und Jazz-Sounds. Der Samstag geht mit einem Act aus der Kleinkunst Branche los – wer das sein wird, daraus macht das OK noch ein Geheimnis.

So wie die Band Space Ark Traffic werden auch in diesem Jahr verschiedene Bands auf dem Vita Parcours in Wohlen für gute Stimmung sorgen. Verena Schmidtke

(22.8.2021)

Zwischen den einzelnen Auftritten dürfen sich die Gäste selbst in der Kategorie «Deine 10 Minuten» auf der kleinen Bühne bei der Bar einbringen und ihr Können präsentieren. Diese Tradition hat das «Stoppi» vom ehemaligen Wohler Festival Zamba Loca übernommen. Auch einen Poetry-Slam-Contest der Kantischülerinnen und -schüler wird es geben.

Foodtrucks und eine eigene Jingle-Band

Nebst dem kulturellen Angebot werden die Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung auch kulinarisch mit Foodtrucks und einem vielfältigen Angebot an Getränken bei der Bar versorgt werden.

Zudem werde die Dekoration mit neuen kreativen Ideen gespickt sein. «Was bleibt, ist die Liebe zum Detail, welche auf dem ganzen Festivalgelände wieder für ein einzigartiges und wunderschönes Ambiente sorgt», schreibt das OK.

Einzigartig für das Open Air Stoppelfäld sei zudem die hauseigene Jingle-Band, die auch dieses Jahr die Acts auf der Hauptbühne ankündigen wird. «Welches Festival hat schon seine eigene Jingle-Band?»

Die Tickets können im Vorverkauf auf eventfrog bestellt werden. Der Eintritt für Freitag kostet 30, für Samstag 35 Franken. Ein Zweitagesticket ist für 45 Franken erhältlich – für den Erwerb an der Abendkasse werden 5 Franken aufgeschlagen. (mel)

Weitere Infos zum Open Air unter: www.openairstoppelfaeld.ch.