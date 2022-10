Wohlen: Abriss der alten Post beendet 154-jährige Geschichte

Wohlen Ehemaliges Postgebäude verschwindet: Mit diesem Abriss endet auch eine 154-jährige Geschichte In diesen Tagen läuft der Abbruch des früheren Wohler Postgebäude auf Hochtouren. Es stammte aus dem Jahr 1868. Nun weicht die historische Liegenschaft einem Neubau mit Wohnungen und Gewerbe. Ein Rückblick. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Der Abriss der alten Post Wohlen 2 am Postplatz ist seit einigen Tagen in vollem Gang und schon fortgeschritten. Bild: mzm

Stück um Stück reisst die Baggerschaufel Teile des Mauerwerks ein. Während der Schutthaufen aus Backsteinen und anderen Materialien daneben langsam in Höhe wächst, schrumpft das Gebäude Tag für Tag etwas mehr. Schaulustige verfolgen die Arbeiten am Wohler Postplatz, die seit etwas mehr als einer Woche andauern, regelmässig.

Opfer der Aktion ist die ehemalige Liegenschaft, die früher die Wohler Hauptpost und später die Filiale Wohlen 2 beherbergte – und die dem Postplatz einst auch den Namen gab. Das Gebäude muss einem modernen Neubau mit Wohnungen und Gewerbe weichen.

Der Bagger macht sich Stück für Stück am Gebäude zu schaffen und reisst es ein. Video: mzm (Wohlen, 21. Oktober 2022)

Mit dem Abriss verschwindet auch ein Stück Wohler Geschichte für immer. Denn das Haus wurde vor über 150 Jahren gebaut. Bauherr war der damalige erste offizielle Wohler Posthalter Peter Leonz Breitschmid, der das Gebäude auch gleich als sein eigenes Wohnhaus nutzte.

«Gediegene Eichentäferung in der Schalterhalle»

Eröffnet wurde dieses Postgebäude mitten im Wohler Dorfzentrum 1868. Nebst den zur damaligen Zeit üblichen Postgeschäften wurde 1893 das Telefon eingeführt. Zu Beginn mit 23 Abonnenten im Dorf. Heutzutage unvorstellbar.

Das Postgebäude auf einer Postkarte kurz nach der Fertigstellung um 1870 herum, mit Blickrichtung «Bären» im Hintergrund. Bild: Privatarchiv Beat Zeier

Schon einige Jahre zuvor hatte Jakob Breitschmid, Sohn von Peter Leonz Breitschmid, die Postleitung übernommen. 1890 baute er die Liegenschaft aus. Das tat dann auch dessen Nachfolger. Posthalter Martin Wohler erweiterte das Gebäude um die Jahre 1911/12 herum.

Dieser Ausbau der Räumlichkeiten hatte eine Ausstrahlung über die Region hinaus. In einem Schüleraufsatz im Archiv der Bezirksschule heisst es, dass die Wohler Post mit ihrer «gediegenen Eichentäferung in der Schalterhalle» damit als die schönste im Aargau gegolten habe. Ein stolzer Ausdruck, der sich heute aber nicht mehr auf dessen Wahrheitsgehalt überprüfen lässt.

Post kaufte die Liegenschaft erst im Jahr 1950

Während fast 100 Jahren war das Gebäude in Privatbesitz, ehe die Post die Liegenschaft im Jahr 1950 selbst übernommen hatte. Schon bald darauf folgte der nächste Vergrösserungsschritt. 1953 erweiterte die Post beispielsweise die Diensträume von 240 auf 380 Quadratmeter. Und auch die Schalteranzahl stieg von bisher drei auf deren fünf.

Eine Ansicht der Post um das Jahr 1910 herum. Bild: Privatarchiv Beat Zeier

Die Post hielt mit ihrer Infrastruktur anschliessend rund 25 Jahre mit der Bevölkerungsentwicklung mit, doch auch sie stiess dann langsam an ihre Grenzen. Zu Beginn der 1980er-Jahre ging deshalb beim Bahnhof die neue Wohler Hauptpost in Betrieb. Von da an wurde die alte Post zur neuen Filiale Wohlen 2 degradiert.

Ihren Zweck erfüllte sie weiter. Doch auch die Post spürte in den vergangenen Jahren den allgemeinen Rückgang der Schalterbesuche durch die Kundinnen und Kunden – und schloss die Filiale am Postplatz im August 2016 definitiv. Die Immobilienabteilung der Post verkaufte später das Gebäude, in dem noch Wohnungen untergebracht waren.

Blick vom «Bären» aus Richtung Postplatz mit der Post (links), Datum der Aufnahme um 1925 herum. Bild: Privatarchiv Beat Zeier

Heutiger Besitzer des Grundstücks ist die Lenzburger Zeughaus Immobilien AG, die jüngst schon die gegenüberliegende Überbauung Monolith gebaut hat. Sie realisiert nach dem Abriss des alten Postgebäudes an jener Stelle den Neubau. Diese Überbauung wird sechsgeschossig sein und 26 Wohnungen umfassen. Die Gewerbefläche im Erdgeschoss beträgt rund 300 Quadratmeter.

In Zukunft wird also endgültig nur noch die Adresse Postplatz daran erinnern, dass dort einmal ein grosser Teil der Wohler Postgeschichte geschrieben worden ist. In einem Gebäude, dessen Mauern in den Grundzügen über 150 Jahre erhalten blieb.

So präsentierte sich das ehemalige Postgebäude kurz vor dem Beginn der Abrissarbeiten. Nathalie Wolgensinger (29. September 2022)

