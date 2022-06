Drama um Reinigung der Bahnhofs-Parkgarage hat vorerst ein Ende

270 Stellenprozent in Betreibungsamt, Schulsozialarbeit und der Bauverwaltung winkte der Wohler Einwohnerrat durch. Dagegen diskutierten und feilschten die Rätinnen und Räte ausgiebig über 261 Stellenprozent in Hauswartung und Reinigung. Und kürzten diese am Ende.

Andrea Weibel und Marc Ribolla 27.06.2022, 23.45 Uhr