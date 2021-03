Jörg Baumanns Trouvaillen Als die Zentralstrasse noch Kämpfengasse hiess – diese historischen Strassennamen sind verschwunden Wer heute im Telefonbuch in Wohlen die Kämpfengasse, die Marktgasse, die Zürichstrasse, die Weinstrasse oder die Schulhausstrasse sucht, der sucht vergebens. Diese und andere Strassennamen gibt es nicht mehr. Jörg Baumann 20.03.2021, 05.00 Uhr

Die Kempfengasse wurde zur Kämpfengasse, dann zur Unterdorfstrasse und ist heute unter der Bezeichnung Zentralstrasse allen Wohlern ein Begriff. zvg

Kämpfengasse, Marktgasse, Weinstrasse, Schulhausstrasse – alle diese Strassennamen gibt es in Wohlen nicht. Besser gesagt: nicht mehr. Sie wurden in der Mehrzahl im letzten Jahrhundert wegrationalisiert und durch einfacher klingende, aber auch banalere Bezeichnungen ersetzt. Die Reform hinterliess eine Verarmung im Dorfbild, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, zumal der Aufwand dafür allzu gross wäre.

Es müssten nicht nur ein paar neue Strassenschilder geprägt werden. Das wäre noch machbar. Unübersehbar wäre aber der Aufwand, der für die neuen Adressen getrieben werden müsste. Und man müsste sich an die neuen Namen gewöhnen. Die Geschichte ist also, um es salopp auszudrücken, gegessen.

Bevor sie zur Zentralstrasse wurde, trug sie den Namen eines Bauern

Als der Wohler Bezirkslehrer Emil Suter (1875-1944) im Jahr 1934 seine Sammlung der Flurnamen der Gemeinde Wohlen herausgab, kannte dieser die Kämpfengasse – oder nach alter Schreibweise die Kempfgassen – dem Namen nach noch. Sie führte am Hotel Bären vorbei und hiess später Unterdorfstrasse.

Die Kämpfengasse erhielt ihren Namen Mitte des 14. Jahrhunderts von einem Bauern namens Bürgi Kempf. Mit Religionskämpfen habe der Name nichts zu tun, wie immer spekuliert worden sei, schreibt Emil Suter in seinem schmalen, aber nicht minder lehrreichen Buch.

Die Kämpfengasse ging in einer ersten Reform unter, aber auch deren Ersatzlösung, die Unterdorfstrasse, war nicht von langer Dauer. Findige Leute gingen mit dem Rasenmäher über die Hauptstrasse, die von Wohlens westlicher Grenze durchs Dorf Richtung Bremgarten führt. Aus der Unterdorfstrasse wurde schliesslich die städtisch anmutende Zentralstrasse, die mitten durch das Herz Wohlens führt.

Die heute städtisch anmutende Zentralstrasse in Wohlen hiess erst Kempfenstrasse, später Unterdorfstrasse. Marc Ribolla

Und aus der Schulhausstrasse, die am 1978 abgebrochenen alten Gemeindehaus (zwischen Kirche, «Rössli» und dem «Rote Huus» der ibw) vorbeiführte, machte man zusammen mit den Strassenabschnitten Oberdorf (von der Bäckerei Heinrich Schwalm bis zur Wirtschaft zur Frohen Aussicht) und Zürichstrasse (vom Wohnhaus Johann Bachmann bis zum Bauernhaus Johann Isler, Zimmermeister) später die Bremgarterstrasse.

Wie die Elsässerstrasse der Bahnhofstrasse den Namen stahl

1944 wünschten die Anwohner der Weinstrasse am Rebberg einen neuen Strassennamen: nämlich Rebbergstrasse. Dem Begehren wurde entsprochen.

1874 wurde der Bahnhof Wohlen eröffnet. Er war vorerst nur über die alte Bahnhofstrasse zu erreichen, die damals noch als Bahnhofstrasse bezeichnet wurde. Die Anstösser boten der Gemeinde gratis Land von ihren Grundstücken für eine direkte Verbindungs- und Entlastungsstrasse zum Bahnhof an.

Die heutige Bahnhofstrasse in Wohlen mit dem Bahnhofsgebäude im Hintergrund. Früher war dies die Elsässerstrasse. Marc Ribolla

1903 erfolgten die Korrektion der ehemaligen Elsässerstrasse und deren Ausbau zur heutigen Bahnhofstrasse mit der für damalige Verhältnisse vorbildlichen Breite von 7,2 Metern. Kostenvoranschlag: 12'000 Franken. Die bisherige Bahnhofstrasse erhielt nun auch ihren passenden Namen: Alte Bahnhofstrasse.

Die heutige Alte Bahnhofstrasse. Marc Ribolla

Der heutige Kirchplatz hiess früher Marktplatz

Wer weiss noch, dass der Wohler Kirchplatz früher tatsächlich Marktplatz hiess? Von diesem Platz aus führte die Marktgasse (heute Kapellstrasse) weg. An der Marktgasse befand sich das Waisenhaus, das 1885 einer Brandstiftung zum Opfer gefallen ist.

Der «Sternen» und die katholische Kirche beim heutigen Kirchenplatz in früheren Jahren auf einer alten Postkarte. zvg

Die Marktgasse reichte bis zum Bauernhaus von Alois Dubler. Auf die Marktgasse folgte die heute noch bekannte Jurastrasse, daran schloss die heute wegrationalisierte Hohbühlstrasse an.

Blick auf den Kreisel am Kirchenplatz in Wohlen, der früher Marktplatz geheissen hat. Im Hintergrund die Kapellstrasse. Marc Ribolla

Wohlen hatte ein eigenes Göschenen und ein Airolo

Mehrere Fusswege sind noch heute bekannt, so die Kirchwege nach Göslikon und Niederwil. Einst gab es auch die Allmendgasse, die von der Trotte am Trottenweg in das östliche Aesch führte. Der Name ist verschwunden, wie es auch die Kaiblergasse vom Frauenhof in den Kaibler zumindest dem Namen nach nicht mehr gibt.

Der Brachweg in die westliche Aescherzelg wurde zum Bankweg, jener ins Eichholz zur Waltenschwilerstrasse. Das Bärengässli beim Hotel Bären hiess früher Chilegässli. Und die Häusergruppen vor und nach dem Eisenbahntunnel an der Waltenschwilerstrasse nannte man im Volksmund Göschenen und Airolo.

Vor dem Tunnel steht das Restaurant Gotthard. Bei der Namensgebung liess man sich von den berühmten Bahnstationen Göschenen und Airolo am 1882 eröffneten Gotthardtunnel inspirieren.

Das Restaurant Gotthard an der Waltenschwilerstrasse in Wohlen. Marc Ribolla

Quellen: Die Flurnamen der Gemeinde Wohlen (Emil Suter, 1934); Das Dorf Wohlen - Die Häuser und ihre Bauart (Friedrich Beyli, Teil einer mehrbändigen Chronik, 1905); die Geschichte von Wohlen (Anne-Marie Dubler/Jean-Jacques Siegrist, 1978) und die Chronik 100 Jahre Handwerker- und Gewerbeverein Wohlen (Harold Külling, Walter Meyer, Herbert Notter, Anton Wohler, 1987).