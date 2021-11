Dreiraumkultur Plus steigt am Samstag in Wohlen

Letztes Jahr musste der Verein für Kultur in Wohlen das Kulturfestival Dreiraumkultur Plus kurzfristig absagen. Am kommenden Samstag nun findet der beliebte Musikanlass statt. Zwar in etwas abgespeckter Version, dafür aber mit Freiämter Beteiligung.

Nathalie Wolgensinger 03.11.2021, 05.00 Uhr