Wohlen Die unglaubliche Geschichte der Bleichi: Das Modernste, was Wohlen Ende des 19. Jahrhunderts zu bieten hatte Es ist eine spannende Geschichte: Das Stroh kam von Fernost nach Wohlen, wurde hier gebleicht oder gefärbt und verarbeitet und danach nach London, Paris und New York weiterverkauft. Die Gebäude der Bleichi sind stumme Zeugen davon. Doch sie haben noch viel anderes erlebt.

So hat das Bleichiareal mit Hochkamin ausgesehen. Die historische Aufnahme entstammt der Werbebroschüre der Georges Meyer & Co. AG. Sie ist nicht datiert, aber sie stammt mit ziemlicher Sicherheit aus den späten 1920er- oder 1930er-Jahren. zvg

Sie war wohl das Modernste, was die Strohmetropole Wohlen 1897 zu bieten hatte: die neu gebaute Bleicherei an der Steingasse. Backsteinmauern und ein Scheddach, das an die Form einer «Toblerone» erinnert und viel Licht in die grossen Räume einlässt – das war mondän.

Bezirksschullehrer und Wohler Dorfführer Dani Güntert erzählt: «Diese Form der Architektur war damals international in Mode. In Barcelona wurden so moderne Wohnhäuser gebaut. Und weil die Wohler Strohbarone der Georges Meyer und Co. AG eben auch international viele Geschäfte tätigten, bauten sie ihre neue Bleicherei in dieser modernen Form.» Darum seien die Gebäude auch unbedingt schützenswert, fügt er hinzu.

Zur Baugeschichte der Bleichi gibt die Beyli-Chronik von 1905 rudimentär Auskunft. Dort steht zur Wohler Strohbleicherei: «Bleichehaus 1885. – Kesselhaus mit Hochkamin 1896. – Bleichereigebäude 1897. – Tröcknehalle 1899 – Schwefelhäuser – Georges Meyer & Co.» Das Gebäude, das bald wieder als Kulturlokal dienen wird, wurde also 1897 erbaut.

Geflechte und Hutstumpen (links) wurden in der Bleichi gebleicht oder gefärbt. Aus der Werbebroschüre der Georges Meyer (späte 1920er- oder 1930er-Jahren). zvg

In ihm standen die grossen Kessel für die Färberei und Trocknung von Geflecht und Hutstumpen. Güntert hält fest: «Damals bestand eine sehr grosse Nachfrage nach gefärbtem oder gebleichtem Stroh und Geflecht. So vertrug es neben der grossen Bleicherei der Georges Meyer und Co. AG und der benachbarten kleineren Bleicherei in Wohlen auch zwei andere grosse Färbereien in der Region gut.» Dies waren die Färberei Schärer in Anglikon und Stäger in Villmergen.

Stroh kam nicht aus dem Freiamt, sondern aus Fernost

Eines der Bleichi-Gebäude, das grosse frühere Lagerhaus, wird seit 1981 von der ibw als Werkgebäude genutzt. Ruedi Haenni, Leiter Kommunikation der ibw, hat im vergangenen Sommer die Geschichte der Bleichi für die Hauszeitung «ibw inside» aufgearbeitet. Dafür sprach er auch mit Peter C. Vock, der zwischen 1966 und 1974 der letzte Direktor der Georges Meyer & Co. AG war. Dessen Grossvater Carl Vock war um 1900 Mitinhaber der Firma.

In diesem Raum wurde das Geflecht zur Färbung oder Trocknung vorbereitet. Aus der Werbebroschüre der Georges Meyer (späte 1920er- oder 1930er-Jahre). zvg

Peter C. Vock wird zitiert: «Mein Grossvater erkannte, dass man mit dem Import von China- und Japangeflechten viel mehr Geld verdienen konnte, als wenn man die Strohgeflechte an Ort und Stelle herstellte.» Anfangs sei er firmenintern damit auf wenig Begeisterung gestossen, aber letztlich konnte Carl Vock die Witwe des Gründers überzeugen, in die Produkte aus Fernost zu investieren, schreibt Haenni.

Erst wurden die fernöstlichen Geflechte lediglich roh weiterverkauft. Rasch zeigte sich aber, dass man höhere Preise an den Märkten erzielen konnte, wenn man die Geflechte vor dem Verkauf bleichte und in späteren Jahren auch färbte. Lokalhistoriker Güntert ist überzeugt: «An diesen grossen Färbebecken arbeiteten Leute, die etwas von Chemie verstanden. Das Färberhandwerk war nicht leicht.»

Die Geschichte mit der Abwärme und den Äpfeln aus dem Dorf

Doch der Lokalhistoriker Güntert hat auch andere Geschichten gehört. «Verschiedene Leute aus dem Dorf haben erzählt, dass besonders während des Zweiten Weltkrieges, aber auch bis in die 50er-Jahre hinein, Leute aus dem Dorf ihre Äpfel und Birnen in die Bleichi bringen durften, um sie über den geschlossenen Kesseln, die enorme Hitze verströmten, zu trocknen.» Wie er erfahren habe, sei die Bevölkerung jeweils sehr dankbar für diese Möglichkeit gewesen. «Die Mitarbeiter haben teilweise auch ihre Wäsche gebracht, um sie so zu trocknen», fügt er hinzu.

Historischer Briefkopf, oben rechts ist die Bleichi zu sehen. zvg/aus dem Buch «Strohzeiten»

Doch in den 1960er-Jahren war die Blütezeit der Strohindustrie vorüber, Strohhüte und Strohschmuck kamen aus der Mode oder wurden billiger in Fernost produziert. Peter C. Vock musste die Wohler Produktion 1972 aufgeben und die Firma 1974 gänzlich schliessen.

Gemeinde kaufte das Gelände 1974 günstig ein

Haenni nennt es in seinem Artikel «eine Frage des günstigen Timings»: Nach der Aufgabe des Standorts Wohlen suchte die Georges Meyer AG einen Käufer für ihre Liegenschaften an der Steingasse. Gleichzeitig suchte die Gemeinde nach einer neuen Heimat für die Industriellen Betriebe, denn deren alter Standort am Kirchenrain platzte aus allen Nähten.

Am 23./24. Februar 1974 stimmten die Wohlerinnen und Wohler mit 80 Prozent Ja-Stimmen dem Kauf des «Bleicherei-Areals» durch die Gemeinde zu – neben dem rund 24'000 Quadratmeter grossen Gelände der Georges Meyer & Co. AG erwarb die Einwohnergemeinde auch das benachbarte, rund 14'000 Quadratmeter grosse Areal der ehemaligen Bleicherei J. R. Fischers Söhne und Oskar Bruggisser im Gebiet der heutigen Hofmatten-Turnhallen, die sich ebenfalls im Besitz der Georges Meyer & Co. AG befand. «Der Quadratmeterpreis des Georges-Meyer-Geländes betrug 119 Franken», wird Peter C. Vock im «ibw inside» zitiert, «derjenige des Fischer-Bruggisser-Areals 95 Franken.»

Historische Aufnahme ohne Datum: In der Mitte ist der Hochkamin der Bleicherei zu sehen, leicht rechts die Wohler Kirche. zvg/Sammlung Fabian Furter

1974 wurde der Hochkamin abgebrochen, danach nutzte die Gemeinde das Bleichi-Areal für verschiedene Zwecke, darunter auch als Entsorgungsstelle, Werkhof und Lager. Es stand auch zur Diskussion, die Bezirksschule zum Teil hierher auszulagern, doch dieses Projekt wurde vom Einwohnerrat 2017 eingestellt.

