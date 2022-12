437 Eingaben bei der Nutzungsplanung in Wohlen

Wohlen Die Nutzungsplanung beschäftigt die Einwohnenden: Rekordhohe 437 Stellungnahmen wurden eingereicht Die Teilrevision der Nutzungsplanung der Gemeinde Wohlen läuft seit zwei Jahren. Während dieser Zeit wurden 437 Eingaben gemacht. Dies war möglich, weil erstmals die digitale Mitwirkung möglich war. 23.12.2022, 05.00 Uhr

Die Teilrevision der Wohler Nutzungsplanung bewegt die Einwohnenden: Es gingen dazu 437 Rückmeldungen ein. Mathias Förster

Die Nutzungsplanung der Aargauer Gemeinden muss regelmässig überprüft werden. Das gilt auch für die Gemeinde Wohlen. Die derzeit laufende Teilrevision der Nutzungsplanung umfasst insbesondere die Überprüfung des Kulturlandplans, die Festlegung der Gewässerräume aufgrund der geänderten Gesetzgebung und die Anpassung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) an die kantonsübergreifenden Begriffe und Messweisen.

Die Bevölkerung bleibt bei diesen Planungen nicht aussen vor. Sie ist zur Mitwirkung eingeladen. Diese fand in der Zeit vom 16. August bis 1. Oktober 2021 statt. Die Entwürfe lagen sowohl in Papierform und erstmals auch digital auf. Die Gemeinde setzte dabei auf die bewährte Plattform E-Mitwirkung, auf der man seine Eingaben einfach per Mausklick einreichen konnte.

Der Einsatz dieser Plattform habe sich bewährt, wie die Nutzungszahlen eindrücklich aufgezeigt hätten, schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Über 160 Personen und Organisationen haben sich während dieser Zeit auf der Plattform registriert. 31 Bürgerinnen und Bürger sowie fünf Parteien und Verbände haben dabei auch ihre Anträge eingereicht.

Die Eingaben wurden nach Möglichkeit umgesetzt

Gesamthaft sind 437 Rückmeldungen und Stellungnahmen zu den Vorschriften, Plänen und Erläuterungen auf der Bauverwaltung eingegangen. Belange der klimaverträglichen Ortsentwicklung, zu ausreichend hochwertigen Freiräumen und zum Gewässerraum standen dabei im Vordergrund aller Eingaben. Diese Eingaben aus der Mitwirkung wurden von den Fachleuten eingehend geprüft und nach Möglichkeit auch in die Planung aufgenommen.

Zwischenzeitlich konnten die Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung in der Vorlage überarbeitet werden. Der Gemeinderat hat nun am 12. Dezember die überarbeitete Vorlage zur zweiten abschliessenden kantonalen Vorprüfung verabschieden können.

Die Vorlage wird nun zusammen mit dem Mitwirkungsbericht nach der zweiten kantonalen Vorprüfung öffentlich aufgelegt. Dies wird voraussichtlich gegen Mitte des kommenden Jahres der Fall sein. Dann haben die Wohlerinnen und Wohler nochmals Gelegenheit, die Unterlagen zu prüfen.

Im kommenden Jahr werden mit dem Räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) die Vorarbeiten für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung gestartet. Dabei geht es vor allem um die Festlegungen innerhalb des Siedlungsgebiets. Der Kulturlandplan und die Gewässerräume werden dann mit der laufenden Teilrevision bereits überarbeitet sein. (az)