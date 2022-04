Wohlen Die Knutschkugeln rollen an: Am Wochenende findet das grösste Microcar-Treffen Europas in Wohlen statt Vom Goggomobil über den Felber bis zum begehrten Tiger: Zum zwölften Mal sind die kleinen Lieblinge zu Gast in Wohlen. Vom 29. April bis 1. Mai zeigen sich Kabinenroller, von denen es weltweit nur noch eine Handvoll gibt. Und es fährt gar ein ehemaliger Weltmeister mit. Simon Huwiler 28.04.2022, 05.00 Uhr

Bald rollen sie wieder an, die kleinen Lieblinge, die Microcars. Bild: zvg

Wo immer sie auftauchen, begeistern sie. Seit 1976 tun sie das alle vier Jahre am grossen Treffen in Wohlen. Ende April rollen die Microcars wieder an. Die zwölfte Austragung präsentiert sich auf der Kartbahn statt in den Hofmatten. Es kommen 75 statt 150 Kleinwagen. Die Leidenschaft des Organisationskomitees ist ungebrochen riesig. Fans der Kleinwagen dürfen sich auf drei vollgepackte Tage freuen. Und auf einige ganz seltene Fahrzeuge, die auf den Strassen dieser Welt kaum zu sehen sind.

Die BMW Isettas oder Messerschmitts gehören zu den Klassikern, die man auch ausserhalb des Microcar-Treffens ab und zu sieht. Einen Rovin oder Zündapp dagegen eher selten. Und einen Felber wohl nie – weltweit existieren lediglich noch zwei Modelle. Die Organisatoren verkünden stolz: Beide nilgrünen Autoroller zeigen sich am Treffen in Wohlen. Zudem fahren erstmals fünf Modelle des FMR TG500 «Tigers» vor – der schnellste je gebaute Kabinenroller.

OK-Präsident entdeckt auch nach 45 Jahren noch Neues

Bernhard Taeschler ist seit der ersten Austragung mit dabei, ist Initiator und Fan. Wegen der Bauarbeiten für die neue Turnhalle musste der Austragungsort für einmal verschoben werden. Taeschler sagt: «Die Kartbahn ist ideal, weil du mit den Kleinwagen von überall wegkommst – das Freiamt hinab, ins Reuss- und Seetal.»

Auch dieses Jahr soll es Ausfahrten durchs Freiamt geben. Bild: zvg

Auch Taeschler lässt sich nach über 45 Jahren als OK-Präsident noch immer gerne überraschen. «Es kommen lustigerweise alle vier Jahre neu restaurierte Autos hervor. Dieses Mal haben wir ein russisches Fahrzeug mit dabei, ein SMZ. Das habe ich noch nie gesehen.»

Und es gibt eine weitere Premieren am Microcar-Treffen: Erstmals fährt mit Jacques Cornu ein Weltmeister mit. Einst schnell auf Zweirädern unterwegs – 1982 Weltmeister zusammen mit Jean-Claude Chemarin in der höchsten Langstrecken-Motorrad-Rennserie –, nimmt es Cornu in Wohlen etwas gemütlicher: «Im Jahr 1990 habe ich mir das Fuldamobil als renovationsbedürftiges Fahrzeug, eigentlich ein Schrotthaufen, angeschafft. Erst nach meiner Pension vor zwei Jahren fand ich Zeit, es zu restaurieren. Ich bin stolz, es das erste Mal fahren zu können.»

Dieses Jahr wird das Treffen CO 2 -neutral, nicht nur beim E-Microcar

Microcars – das sind kleine Kabinenroller, meist aus den 50er- oder 60er-Jahren, ausgestattet mit ebenso kleinen Kubikmeter-Motoren und ein paar wenigen Pferdestärken. Doch es geht auch anders. Erstmals fährt der rein elektrische Microlino 2.0 an einem Microcar-Treffen vor. Sieht aus wie ein moderner BMW Isetta. Bietet ebenso Platz für zwei. Lädt sich auf wie ein Smartphone. Und fährt 230 Kilometer weit mit voller Batterie. Er wird am Sonntagmorgen auf der Kartbahn seine Runden drehen und ist dann Teil der Rundfahrt.

Die herzigen Microcars kommen aus ganz Europa nach Wohlen – für einmal nicht in die Hofmatten, sondern zur Kartbahn. Bild: zvg

Er passt damit bestens ins Konzept der diesjährigen Austragung, die klimaneutral werden soll. «Wir pflanzen für jeden Teilnehmenden einen Baum im Wohler Wald, das ist abgesprochen mit dem Förster», sagt Taeschler. Ein Baum bindet in zwei Jahren rund 32 kg CO 2 – und dies 50 Jahre lang. Ein Microcar produziert während des Treffens in Wohlen rund 28 kg CO 2 .

Highlights des allvierjährlichen Treffens sind die Rallye mit Postenlauf sowie die Ausfahrt, welche am Samstag und Sonntag stattfinden. Dazwischen können Fans und Schaulustige die 75 Fahrzeuge auf der Kartbahn Wohlen bewundern, sich am Teilemarkt in spannende Gespräche verwickeln oder sich einfach vom nostalgischen 1950er-Ambiente treiben lassen.

Weitere Infos, Programm und Fahrrouten gibt's auf www.microcars.ch.