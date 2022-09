Neue Verkabelung für das Wohler Gemeindehaus

Wohlen Die Kabel im Gemeindehaus haben 26 Jahre auf dem Buckel – nun sollen sie erneuert werden Die Gebäudeverkabelung des Wohler Gemeindehauses stammt aus dem Jahr 1996 und muss dringend erneuert werden. Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat in seinem Bericht und Antrag einen Vorschlag für den Ersatz. Nathalie Wolgensinger 16.09.2022, 05.00 Uhr

Die Gebäudeverkabelung des Wohler Gemeindehauses muss dringend erneuert werden. Pius Amrein

In der Vergangenheit kam es immer öfter zu Störungen im Netzwerk des Gemeindehauses. Kein Wunder, stammt doch die Verkabelung aus dem Jahr 1996. In seinem Bericht und Antrag schildert der Wohler Gemeinderat die Lage: «Die heutigen Server bringen diese Kabel sowie die Anschlüsse an die Leistungsgrenzen. Sie sind nicht mehr für die heute üblichen Geschwindigkeiten ausgelegt.»

Dies führt dazu, dass es immer öfters zu Engpässen und Verzögerungen in der Datenübertragung kommt. Videokonferenzen seien meist nur in schlechter Qualität und nur in beschränktem Ausmass möglich. Die Kabel würden bereits seit 20 Jahren nicht mehr dem Standard entsprechen. Diese und weitere datenintensive Anwendungen würden die Leistung des gesamten Netzwerkes erheblich verlangsamen und ein effizientes Arbeiten erschweren.

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat nun drei Sanierungsvarianten, wobei er Variante 2 favorisiert. Diese kommt auf 235'000 Franken zu stehen und sei eine zukunftstaugliche Lösung mit geringeren Kosten als Variante 3 (245'000 Franken) und geringerem Raumbedarf. Bei beiden wird die komplette Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht.

Der Gemeinderat erwähnt in seinem Bericht und Antrag ausserdem, dass diese Investitionen bei einer späteren Sanierung des Gemeindehauses nicht verloren sind. Bei der Variante 1 (95'000 Franken) würden nur die Stecker und nur ein Teil der Verkabelung ersetzt.