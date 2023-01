Die Wohler Integra richtet Gallatis Landammannfeier aus

Wohlen Die Integra bewirtet Landammann Gallati und seine prominenten Gäste: «Das ist eine grosse Chance für uns» Am Mittwoch lädt Regierungsrat Jean-Pierre Gallati zu seiner Landammannfeier in die Integra Freiamt in Wohlen ein. Es werden 230 Gäste erwartet, die Weissweinsuppe und Kalbsschulterbraten vorgesetzt bekommen. Küchenchef Fabrice Horat und sein Team geben Einblick in die umfangreichen Vorbereitungen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Die Suppe kocht, die Stimmung steigt: Das Küchenteam der Integra Freiamt freut sich auf den hohen Besuch aus Aarau. Nathalie Wolgensinger

Vor dem Haupteingang der Integra stellt an diesem eisigkalten Dienstagmorgen eine Gruppe Handwerker das Gerüst für ein Festzelt auf. Vorsichtig heben die Männer das Stahlgerippe an und rücken es noch etwas näher an den Haupteingang heran.

Pressekonferenz Finanzhilfe KSA, Jean-Pierre Gallati (Regierungsrat) Fabio Baranzini

Durch das Zelt werden am Mittwochabend die Gäste der Landammannfeier von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati schreiten. Erwartet werden 230 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Dass sich der Regierungsrat aus Wohlen die Institution als Gastgeberin seiner Feier aussuchte, das ehrt die Mitarbeitenden und Geschäftsführer Jonas Meier. Er sagt:

«Wir freuen uns, dass Jean-Pierre Gallati damit ein Zeichen für die Durchmischung setzt.»

Die Vorbereitungen für die Landammannfeier in der Integra Freiamt laufen auf Hochtouren, Nathalie Wolgensinger

Die Institution bietet Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit einer kognitiven, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung. 300 Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeiten bei der Integra, rund 200 davon befinden sich in einer Tagesstruktur. Sie werden von 200 Personen in ihrem Arbeitsalltag begleitet. Die Institution gehört zu einem der grössten Arbeitgeber in Wohlen.

Nicht nur vor dem Gebäude herrscht emsiges Treiben, auch im Speisesaal wird augenfällig, dass ein Grossanlass stattfindet. Aargauer- und Schweizerfahnen hängen an den Wänden und in einer Ecke wird eben ein Lautsprecher in Betrieb genommen.

Küchenchef Fabrice Horat präsentiert, was unter anderem auf den Dessertteller kommt: Schoggimuffins. Nathalie Wolgensinger

Auf der Menukarte stehen an diesem Dienstag Broccoli-Cremesuppe, Cordon bleu und Kroketten. In der Küche köchelt der Spinat bereits kurz nach acht Uhr in einer grossen Stahlwanne und die Suppe simmert vor sich hin. Eine Mitarbeiterin brät reihenweise Cordon bleu an und nebenan rüstet eine junge Frau gelbe Rüebli. Die Stimmung ist ruhig und konzentriert, nichts weist darauf hin, dass die Crew am nächsten Tag einen Grossanlass ausrichtet.

Küchenchef Fabrice Horat bestätigt: «Wir sind gut vorbereitet und zuversichtlich, dass alles klappen wird.» Er öffnet die Türe zum Kühlraum und zeigt auf die Mini-Pizzen, die auf mehrere Lagergestelle verteilt sind. Sie müssen nur noch aufgebacken werden. Serviert werden sie gemeinsam mit Rauchlachsgipfeli und Gemüse-Sushi zum Apéro.

Die Küchencrew ist gefordert

Horat und sein 16-köpfiges Team kochen täglich gegen 200 Menus für die Gäste des Hans & Heidi, dem öffentlichen Restaurant der Institution, sowie für die Mitarbeitenden. Dass sie nun den höchsten Aargauer und seine Gäste bekochen dürfen, das ehrt sie sehr. Horat sagt:

«Dieses Bankett ist eine grosse Chance für uns.»

Gemeinsam mit seiner Crew könne er nun unter Beweis stellen, dass im Hans & Heidi nicht nur gut, sondern auch raffiniert gekocht werde. Geschäftsleiter Meier freut sich, dass er mit diesem Anlass die Gelegenheit erhält, die Institution und ihre Mitarbeitenden den Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vorstellen zu dürfen.

Die Vorbereitungen für die Landammannfeier in der Integra Freiamt laufen auf Hochtouren. Nathalie Wolgensinger

Damit dem Landammann und seinen Gästen der Kalbsschulterbraten an Portwein-Jus mit Kartoffelstock und gefülltem Lattich warm serviert wird, dafür sorgen 20 Service-Mitarbeitende. Ergänzt wird das Team mit sechs externen Mitarbeitenden, die extra an diesem Abend einspringen.

Im Einsatz im und ums Haus

Doch nicht nur die Küchen- und Service-Crew ist gefordert. Die Mitarbeitenden des Hausdienstes stellen nebst dem Zelt auch eine mobile Garderobe auf, damit Jacken und Mäntel der Gäste nicht zerknittern.

Am Mittwoch werden sie ebenfalls im Einsatz stehen. Sie sorgen dafür, dass nicht wild parkiert, sondern dass die Autos auf den Parkplätzen beim Schüwo Park und rund um die Institution abgestellt werden. Gäste, die mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, erreichen das Restaurant bequem per Shuttlebus.

Alle packen mit an, um dem Wohler Regierungsrat Jean-Pierre Gallati eine unvergessliche Feier zu bereiten. Nathalie Wolgensinger

Jonas Meier fasst die Stimmung kurz vor dem Anlass wie folgt zusammen: «Es herrscht gespannte Vorfreude und alle sind stolz, dass sie ein Teil davon sein dürfen.» Damit die Gäste ihren Besuch in Wohlen nicht vergessen, dafür sorgt ein Präsent, das aus der Werkstatt der Integra stammt, das jeder Gast erhält. Meier verrät zum Inhalt nur so viel: «Es wird die Gäste an die Landammannfeier und ihren Besuch in Wohlen erinnern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen