Wohlen: Kulturpreis an Hardys Bubbles verliehen

Wohlen «Die Hardy’s Bubbles bringen Wohlen zusammen – immer wieder»: Kulturpreis an Kultband verliehen Die vor 39 Jahren für eine Begorra-Theateraufführung formierte Kultband hat am Samstag den Wohler Kulturpreis 2021 entgegennehmen dürfen. Laudator Jörg Meier stellte fest: «Monja ist mittlerweile Bestandteil der Wohler DNA geworden.» Toni Widmer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 13.24 Uhr

«Monja», rief Jörg Meier in den Casino-Saal, und zum Ergötzen des Publikums gleich noch ein paarmal: «Monja», «Monja», «Monja». Doch so sehr sich der AZ- und Drehbuchautor auch bemühte: Den Haupttext des Gassenhauers aus dem Jahr 1967 brachte er nicht annähernd so inbrünstig über die Lippen wie später Leadsänger Peter Meyer von den Hardy’s Bubbles.

Liebe, Lust, das ganze Leben in einem Wort vereint, das sei «Monja», verkündete Meier in seiner Laudatio zur Verleihung des Wohler Kulturpreises an die Wohler Kultband Hardy’s Bubbles weiter.

Die Bubbles hätten die tiefere Bedeutung dieses Songs schon vor knapp 40 Jahren verstanden und ihn wohl deshalb immer und immer wieder unter die Leute gebracht. Meier stellte fest:

«Monja ist mittlerweile Bestandteil der Wohler DNA geworden.»

Dabei, erklärte der Laudator, sei die lange Karriere der Hardy’s eigentlich gar nie geplant gewesen. Seit 1983, als sich die fünf Musiker als Begleitband für das Begorra-Theater Coupe Hardy formiert hätten, würden sie immer und immer wieder vom Aufhören sprechen. Sie hätten es jedoch schon während der Begorra-Zeit nicht gekonnt: «Oft haben sie nach den Aufführungen länger gespielt, als zuvor das Theater gedauert hat.»

Altmodisch, authentisch, verbindend und integrierend

Seit Jahrzehnten spielten die Hardy’s die gleichen (alten) Songs, authentisch und Ton für Ton selber, trügen die gleichen roten Krawatten und – dort, wo es der Haarwuchs noch erlaube – die gleichen ge(sch)leckten Frisuren, sagte Jörg Meier weiter und sinnierte, was, ausser musikalischem Können und Leidenschaft für die Bühne, die Band zur Kultband gemacht habe: «Die Hardy’s Bubbles sind in der Lage, Wohlen zu vereinen.

Sie schaffen es, Alt und Jung, Rechts und Links, Grün und Rot zusammenzubringen – zumindest für einen Abend. Das immer wieder von neuem und hoffentlich noch lange.»

Kulturpreis schon lange verdient

Den Kulturpreis, sagte Paul Huwiler, ehemaliger Gemeinderat und bis im Vorjahr noch Präsident der Kulturkommission, hätten die Hardy’s Bubbles schon lange verdient. 2021 habe man die Band endlich berücksichtigen können, die offizielle Preisverleihung aber coronabedingt auf 2022 verschieben müssen.

Umso mehr freue er sich, jetzt als letzte Amtshandlung durch den Abend führen zu können. Die Hardy’s, das sei ein Mehrgenerationenprojekt, erklärte Huwiler:

«Sie begeistern nicht nur die älteren Wohlerinnen und Wohler, auch die Jugend flippt aus, wenn sie auf der Bühne loslegen.»

Nach einem begeistert aufgenommenen Warm-up von «Lily Horn is Born», einem äusserst versiert und abwechslungsreich aufspielenden Damen-Saxofonquartett, sowie dem offiziellen Festakt zeigten die Hardy’s, dass sie einen Saal auch in reduzierter Besetzung zum Kochen bringen können.

Weil Keyboarder Rolf Wernli coronabedingt passen musste, bestritten Peter Meyer, Michael Bischoff, Ruedi Zulauf und Roger Rey (der 2009 Urschlagzeuger Stefan Häni ersetzt hat) zu viert. Und ja: «Monja» war der zehnte Song und aufgehört haben die Bubbles danach noch lange nicht.

