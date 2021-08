Erna Aerne unterrichtet seit zwanzig Jahren Deutsch

Im Rahmen von ConTAKT99 fand in Wohlen das Pilotprojekt «Lernen im Park» statt: Migrantinnen konnten während zwei Wochen jeden Nachmittag unentgeltlich elementare Deutschkenntnisse erwerben. Der Verlauf dieses Projekts machte das Bedürfnis nach niederschwelligen Deutschkursen in Wohlen deutlich sichtbar. Mütter mit kleinen Kindern haben oft kaum Möglichkeiten, konventionelle Sprachkurse zu besuchen. Um diese Angebotslücke zu schliessen finden seit dem November 1999 Deutschkurse mit Kinderbetreuung für Migrantinnen statt. Weil im Laufe der Zeit immer deutlicher wurde, dass auch vonseiten der Männer ein Bedarf an niederschwelligen Deutschkursen vorhanden ist, startete LiQ im Februar 2009 zusätzlich mit Abendkursen für Frauen und Männer. Doch auch in anderen Gemeinden können LiQ-Deutschkurse besucht werden: Seit 2010 finden zusätzlich Kurse in Villmergen und seit 2011 auch in Bremgarten statt und seit September 2020 bietet Lernen im Quartier Deutschkurse am Abend in Sins an, als Pilotprojekt befristet bis Ende 2021. (az)