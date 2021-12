Wohlen Die Erdgaspreise der ibw steigen schon wieder an Die Situation an den internationalen Energiemärkten zeige sich weiterhin äusserst angespannt, heisst es in einer Mitteilung der ibw, der Wohler Energielieferantin. Die ibw komme deshalb nicht umhin, ihre Erdgaspreise per 1. Januar 2022 erneut zu erhöhen. Dabei musste sie das schon im Oktober tun, damals rückwirkend auf den 1. Oktober. 23.12.2021, 16.23 Uhr

Die Wohler Energielieferantin ibw muss die Erdgaspreise erneut erhöhen. Nathalie Wolgensinger (09.11.2021)

Im Oktober erhöhte die ibw, die Wohler Energielieferantin, den Erdgaspreis um 6,7 Rappen pro Kilowattstunde. Jetzt muss dieser aufgrund der schwierigen Situation an den internationalen Energiemärkten schon wieder nach oben angepasst werden.

«Die Gaspreise an den Handelsmärkten sind auf historischem Rekordkurs», sagt Peter Lehmann, Vorsitzender der ibw-Geschäftsleitung. Die Vorlieferantin der ibw, die Gasverbund Mittelland AG, müsse daher ihre Erdgaspreise per 1. Januar 2022 um 1 Rappen pro Kilowattstunde erhöhen. «Die ibw kommt nicht umhin, diese Preisanpassung 1:1 an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben», so Lehmann.

Zudem steigt, wie schon länger bekannt, die CO2-Abgabe per 1. Januar von 1,741 auf 2,169 Rappen pro Kilowattstunde. «Die ibw bedauert diese Entwicklung sehr», sagt Peter Lehmann. «Wir wünschen uns nichts mehr, als eine Rückkehr zur Preisstabilität der Vorjahre – gerade auch im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Davon sind wir derzeit jedoch weit entfernt.» (az)