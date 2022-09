Secondhand-Laden der Caritas feiert Umzug in den Wohler Monolith

WOHLEN «Die Auswahl ist wie eine Wundertüte» –Secondhandladen der Caritas ist jetzt am Postplatz Nicht nur aus sozialen Gründen ist das Caritas-Geschäft wichtig, Mode aus zweiter Hand ist auch gut für die Nachhaltigkeit. Mit dem Umzug der Filiale in den neuen Wohler «Monolith» wurde zudem das 50-Jahr-Jubiläum von Caritas Aargau gefeiert. Astrid Bonsaver von Caritas erzählte, wie viele Tonnen der gespendeten Kleider sie nicht verkaufen können. Laura Koller 06.09.2022, 05.00 Uhr

Mit einer Versteigerung von besonderen Kleidungsstücken wurden 50 Jahre Caritas Aargau und der Umzug des Wohler Secondhandladens am 2. September gefeiert. Anita Noll (Standortleitung der Beratungsstelle Kirchlicher Regionaler Sozialdienst) leitete die Auktion. Laura Koller

Liebevoll präsentiert, hängt der grüne Hüt auf einem Ständer. Links davon eine türkisgrüne Halskette, rechts davon ein blumig gemustertes Tuch. Es ist gut vorstellbar, wie eine Dame mit dem eleganten Hut an das legendäre Royal-Ascot-Pferderennen geht oder gar eine Gartenparty von Königin Elisabeth II. besucht. Heute hängt das gute Stück im Caritas-Secondhandladen am Postplatz in Wohlen und wartet auf eine Käuferin oder einen Käufer.

Von Krawatten und Businesshemden über sommerliche T-Shirts bis zu Jeans. Der Secondhandladen im «Monolith» am Postplatz 16 bietet seiner Kundschaft ein vielseitiges, saisonal angepasstes Sortiment an, alle angebotenen Kleider stammen aus Spenden.

«Die Auswahl ist wie eine Wundertüte», erzählt Astrid Bonsaver, Bereichsleiterin Caritas Secondhand, in ihrer Ansprache während der Eröffnungsfeier. Es gibt auch spezielle Stücke zu entdecken wie der grüne Hut. Bonsaver erklärt: «Der wurde beispielsweise mal in England gekauft.»

Sie empfangen Stammgäste und neue Kundschaft am Postplatz: Nicha Bakuniene, Astrid Bonsaver (Leitung Caritas Secondhand), Susanna Weder, Rosaria Franco (Filialleiterin Wohlen) und Katrin Flückiger (von links). Es fehlt Barbara Oswald. Laura Koller

So divers wie das Angebot ist auch die Kundschaft. Von Leuten, die aus finanziellen Gründen auf tiefe Preise angewiesen sind, bis zu Secondhandliebhabern zieht dieses Geschäft einen vielseitigen Kundenstamm an. «Unsere Stammkunden kommen alle ins neue Ladenlokal, aber auch neue Kunden haben uns hier gefunden», erzählt Rosaria Franco, Filialleiterin des Wohler Geschäfts. Sie freut sich über die neuen Räumlichkeiten: «Das grosse Schaufenster und die hohen Decken sind toll.»

Secondhandläden aus sozialen und Nachhaltigkeitsgründen

Von 2016 bis Ende Juli 2022 war der Wohler Laden an der Bahnhofstrasse 23. Da dort aber in den kommenden Jahren gebaut werden soll, habe man die Gelegenheit gepackt und einen anderen Standort gesucht, berichtet Bonsaver. Sie findet die Caritas-Secondhandläden nicht nur aus sozialer, sondern auch aus Sicht der Nachhaltigkeit wichtig.

Sie erklärt: «Die Fast-Fashion-Industrie produziert viel Überfluss. Die Produzenten bringen zwischen zwölf und 30 Kollektionen im Jahr auf den Markt.» Daher bekommt die Caritas viele Kleiderspenden, aber sie können nicht alles weiterverwenden. Bonsaver erzählt, was in der Wohler Filiale übrig bleibt:

«Letztes Jahr mussten wir 4620 Kilogramm Kleider an die Texaid weitergeben.»

Die Secondhandläden sind nur ein Teil der Arbeit von Caritas. In Wohlen bietet das Hilfswerk nebst dem Nähatelier für Frauen auch ein Sprachcafé sowie eine Fachberatung in Zusammenarbeit mit dem Kirchlich Regionalen Sozialdienst (KRSD) an. Zudem gibt es im Secondhandladen auch ein Arbeitsintegrationsprogramm, so können Leute wieder erste Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt sammeln und Fuss fassen.

Caritas ist im Aargau seit 50 Jahren für das «Miteinander» aktiv

Die Aargauer Caritas hat gleich mehrere Gründe zum Feiern. Nebst dem neuen Ladenlokal in Wohlen konnte im März dieses Jahres eine Secondhandfiliale in Baden eröffnet werden. Nebst dem Geschäft in Aarau ist dies bereits das dritte im Aargau. Zudem feiert die Caritas im Aargau ihr 50-Jahr-Jubiläum. Emil Inauen, stellvertretender Geschäftsleiter Caritas Aargau, fasst zusammen: «Wir sind seit 50 Jahren für das Miteinander hier.»

Eine Gemeinschaft hat sich auch im Wohler «Monolith» gefunden. Nebst der Caritas haben der LM-Coiffeur, Hundesalon Besser und das Immobiliengeschäft Remax am Postplatz ihre Zelte aufgeschlagen. Das wurde am Eröffnungsapéro gebührend gefeiert. Bei Remax gab es bunte Ballone und vor dem Coiffeurgeschäft stand ein Glücksrad. Beim Secondhandladen bildete eine Versteigerung spezieller Kleidungsstücke, von der leuchtend roten Handtasche bis zu selbst gestrickten Socken, den krönenden Abschluss.

Die Frauen vom Nähatelier der Caritas waren auch am Eröffnungsanlass im Einsatz: Maya Zihlmann, Elsbeth Steinemann und Farkhendeh Afrasyabi (von links) beraten über die Stoffauswahl. Laura Koller