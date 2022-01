Restaurant der Basch-Tankstelle muss Waschanlage weichen

Wohlen Die Ära des Basch-Restaurants ist Geschichte – nun legt die neue Generation mit der Autowaschanlage los Bernhard und Yvonne Schneiter von der Wohler Basch AG haben ihren Betrieb an die Kinder Natascha und Janick Schlosser übergeben. Damit einhergeht auch eine Konzeptveränderung. Statt des Restaurants wird künftig eine Waschanlage betrieben. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 12.01.2022, 17.30 Uhr

Geschäftsübergabe an die nächste Generation: Bernhard und Yvonne Schneiter legen ihren Betrieb in die Hände ihrer Kinder Janick Schlosser (links) und Natascha Schlosser (rechts). Marc Ribolla

Der Abschied von etwas lieb gewonnenem fällt immer schwer. Das mussten auch die Stammgäste des Restaurants Benny's Steakhouse in Wohlen Ende Dezember erfahren. «Es gab beim einen oder anderen Gast auch mal feuchte Augen», erzählt Bernhard Schneiter, Inhaber der Basch AG.

Nach rund 16 Jahren erfolgreichem Unternehmertum mit Tankstelle, Shop, Restaurant und der hauseigenen Bäckerei macht der 65-Jährige zusammen mit seiner Frau Yvonne den nächsten Schritt. Sie übergeben den Betrieb, der verkehrsgünstig am Kreisel Richtung Büttikon liegt, an ihre Kinder und die nächste Generation. Die Geschäftsführung der Basch AG und das Administrative übernimmt Janick Schlosser, die Leitung des Tankstellenshops seine Schwester Natascha.

Die Geschwister Janick und Natascha Schlosser übernehmen die Geschäftsleitung der Basch AG. Marc Ribolla

Statt Steaks gibt es eine Autowäsche

Damit verbunden geht auch die Ära des Restaurants zu Ende. Denn in Zukunft setzt die Basch AG nicht mehr auf die Gastronomie, sondern auf den Betrieb einer topmodernen Autowaschstätte. Diese wird am Ort des bisherigen Restaurants mit Wintergarten und den bisherigen Parkplätzen gebaut. Statt Steaks gibt’s also eine Autowäsche.

Das entsprechende Baugesuch lag bereits im Mai 2020 öffentlich auf. Einsprachen aus der Nachbarschaft und ein Problem mit alten Dienstbarkeiten zur SBB-Freileitung verzögerten das Projekt. Erst im Spätsommer 2021, nach fast eineinhalb Jahren, traf die Baubewilligung ein.

Der Bereich der Tankstelle und der Shop bleiben in ihrer Form erhalten. Marc Ribolla

Diese Verzögerung war aber nicht nur schlecht, wie Schneiter ausführt. «Sie war insofern ein Vorteil, als dass wir teilweise noch detaillierter planen konnten», sagt er. Auch bezüglich Nachhaltigkeit. Statt nur 30'000 Liter beträgt nun das Fassungsvermögen des Behältnisses für das Regenwasser vom Dach beispielsweise gegen 150'000 Liter.

Die neue Autowaschanlage wird aus drei Portalwaschanlagen, vier Selbstwaschboxen und sechs Pflegeplätzen bestehen. «Sie wird komplett überdacht und allfällige Lärmemissionen durch die Wände gegen die Strassen hin reduziert sein», erklärt Schneiter weiter. Optisch wird sie farblich an das bestehende Shopgebäude und die Tankstelle angepasst.

Bernhard und Yvonne Schneiter vor ihrem bisherigen Restaurant, das nun rückgebaut wird. Marc Ribolla

Bei der Portalwaschanlage haben die Betreiber ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Statt nur wie ursprünglich eine werden alle drei mit LED-Leuchten ausgerüstet. Und auch die Waschtechnik, ob mit Bürste oder Hochdruckdüsen, sei in der Schweiz praktisch einzigartig.

Der Name des Betriebs wird eingänglich sein – «Basch Wasch». «Das hat sich irgendwie anerboten, ist witzig und nicht nur mit sh geschrieben wie sonst oft bei anderen Waschanlagenbetrieben», sagt Janick Schlosser. Die «Basch Wasch» wird täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein. Die Preise würden sich im ortsüblichen Rahmen bewegen.

Mittagsmenu neu im Shop als Take-away erhältlich

Ganz auf einen gastronomischen Teil müssen die Gäste beim neuen Konzept der Basch AG aber nicht verzichten. Von Montag bis Freitag wird ab sofort im Shop jeweils von 11.30 Uhr bis zirka 13 Uhr ein Mittagsmenu als Take-away angeboten. Und natürlich bleiben die Tankstelle und die Bäckerei erhalten.

Hier wird die neue Waschanlage bei der Basch AG in Wohlen entstehen. Marc Ribolla (25. Mai 2020)

In diesen Tagen hat nun der Rückbau des Restaurantteils begonnen, der einige Wochen dauern wird. Der Baustart für die neue Anlage soll im Frühling erfolgen, sodass die Eröffnung von «Basch Wasch» im Verlauf des Sommers möglich sein sollte. Die Investition in die Veränderung kostet rund 2,8 Millionen Franken.

Ganz aus dem Familienbetrieb werden sich Bernhard und Yvonne Schneiter nicht zurückziehen. «Meine Frau wird sich administrativ bei der Personalplanung einbringen und ich kümmere mich quasi als technischer Hauswart um die Anlage», erzählt er. «So bleiben wir in Kontakt mit unseren langjährigen Stammkunden», freut sich Schneiter.

