Wohlen: Zwei Ehepaare und älter – so startet der Einwohnerrat

Wohlen Mit zwei Ehepaaren und deutlich älter im Schnitt ‒ so präsentiert sich der neue Einwohnerrat zum Legislaturstart Der neue Wohler Einwohnerrat beginnt am Montag, 10. Januar, die Amtsperiode mit der ersten Sitzung im Casino. Die AZ hat sich die Zusammensetzung des Rats bezüglich Alter oder Beruf angeschaut. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Einwohnerrat Wohlen wird weiterhin in der Corona-Sitzordnung tagen. Andrea Weibel (22. Juni 2020)

Das einzige Freiämter Gemeindeparlament nimmt am Montagabend die neue Legislatur 2022/25 in Angriff. Die 40 Wohler Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte tagen im Casino noch immer in der bisherigen Corona-Sitzordnung mit reihenweisen Einzeltischen.