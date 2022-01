Der Wohlerbergbach muss freigelegt werden. Die Arbeiten starten.

Wohlen Der Wohlerbergbach kommt endlich wieder ans Tageslicht Am 17. Januar starten die Arbeiten für die Öffnung des Wohlerbergbaches. Das bisher eingedolte Gewässer soll freigelegt und ökologisch aufgewertet werden. Nathalie Wolgensinger 11.01.2022, 05.00 Uhr

Damit an der Wohler Bergmatte gebaut werden kann, muss der eingedolte Wohlerbergbach freigelegt werden. Andrea Weibel

Auf einer Fläche von 8077 Quadratmetern sollen an der Wohler Bergmatte sechs Mehrfamilienhäuser, drei Einfamilienhäuser sowie zwei Tiefgaragen realisiert werden. Geplant sind 3½-, 4½- und 5½-Zimmer-Wohnungen. Damit gehört das Bauvorhaben im Nordosten der Gemeinde zu den grössten in der Freiämter Metropole. Die Gebäude liegen an einer leicht erhöhten Wohnlage.