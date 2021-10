Keine Kostentransparenz: FDP-Präsident droht mit Aufsichtsanzeige

Wohlen Gemeinderat lässt sich viel Zeit für Umsetzung einer Motion: Nun droht FDP-Präsident Hoffmann mit Aufsichtsanzeige Vor sechs Jahren reichte die FDP im Einwohnerrat eine Motion ein, in der sie Kostentransparenz bei Geschäften des Einwohnerrates verlangte. Weil der Gemeinderat dies nicht umsetzte, hakt die Partei mit einer Anfrage nach. Nathalie Wolgensinger 22.10.2021, 05.00 Uhr

Der Wohler Gemeinderat lässt sich Zeit mit der Beantwortung einer Motion der FDP. Chris Iseli (20.4.20)

Die FDP verlangte in ihrer Motion, die sie vor sechs Jahren einreichte, dass bei sämtlichen Geschäften, die im Einwohnerrat behandelt werden, die Kosten für deren Ausarbeitung aufgeführt werden.

In ihrer Anfrage schreibt Thomas Hoffmann von der FDP Wohlen: «Seit der Überweisung durch den Einwohnerrat vor über sechs Jahren hat sich an der Aufbereitung der Geschäfte und Angaben der Kosten seitens Gemeinderat nichts geändert.»

Deshalb gelangt er nun mit einer Anfrage an den Gemeinderat und will wissen, weshalb die Motion bisher nicht berücksichtigt wurde. Ausserdem fragt er an, in welchem Zeitraum der Gemeinderat die Motion umsetzt und weist zugleich auf das Geschäftsreglement hin, das den Gemeinderat dazu verpflichtet, dass er innerhalb eines Jahres nach der Überweisung Bericht und Antrag unterbreitet. Hoffmann schliesst mit der Frage:

«Braucht der Gemeinderat jeweils eine Aufsichtsanzeige, damit er gewillt ist, diese Termine einzuhalten?»

An der letzten Einwohnerratssitzung kündigte Hoffmann auch an, dass er ein Postulat für das Outsourcing der Hauswartung und Reinigung einreicht. Das hat er nun getan. In seinem Postulat fordert er, dass der Gemeinderat prüft, ob die Auslagerung der Reinigungs- und Hauswartungsarbeiten eine Kosteneinsparung zur Folge hätte.