Wohlen Der Topskorer der Unihockey-Junioren kommt aus dem Freiamt – und will Schweizer Meister werden Der Wohler Unihockeyspieler Martin Burkart, 20, ist der erfolgreichste Nachwuchs-Skorer der Schweiz. Jetzt will er mit seinem Team Zug United Schweizer U21-Meister werden. Michael Wyss 12.02.2022, 05.00 Uhr

«Die Vorfreude auf die Playoffs ist riesig», sagt Martin Burkart. Und ja, auch eine gewisse Anspannung vor der K.O.-Phase der Meisterschaft sei spürbar. «Wir sind alle ein wenig aufgeregt», so der Unihockey-Flügelstürmer. Am Samstag, 12.Februar, geht der Playoff-Viertelfinal gegen Alligator Malans in die erste Runde. Die Zuger spielen zuerst in der heimischen Kanti-Halle. Sie sind Favorit, schlossen die Regular Season auf Rang zwei ab, die Bündner wurden Siebte.

Die Serie wird im Modus Best of 5 gespielt, wer zuerst drei Partien gewinnt, steht im Halbfinal. Seit 2016 spielt Burkart am Zugersee, vier Jahre zuvor lernte er beim UHC Bremgarten bei den D-Junioren das Unihockey-ABC. Der Trainer damals hiess Patrick Abt, dieser erkannte das Talent des ehemaligen FC-Wohlen-Juniors sofort. Ein paar Tage nach dem ersten Training in der Bremgarter Isenlaufhalle durfte der damals elfjährige Wohler sein erstes Turnier spielen.

In Bremgarten lernte der vorherige Fussballer Martin Burkart das Unihockey lieben. Hier im Frühjahr 2013 im Dress der D-Junioren von UHC Bremgarten. Ruedi Burkart (2013)

«In Bremgarten hat alles begonnen, dort habe ich so richtig Freude am Unihockeyspielen bekommen. Zudem hatten wir mit Padi Abt einen super Trainer. Von ihm habe ich sehr viel profitiert», blickt Burkart zurück. Schönes Detail: In Bremgarten spielte er mit Anna Reber zusammen, die mittlerweile ebenfalls in Zug bei den NLA-Frauen spielt. Nach Stationen bei Lok Reinach und den Grasshoppers wechselte Burkart im Frühling 2016 zu Zug United.

Endlich beschwerdefrei zum Topskorer

In den vergangenen Jahren wurde der talentierte Wohler immer wieder in seiner Entwicklung gebremst. Ein gebrochener Arm, eine gebrochene Zehe und vor drei Jahren eine Operation an der Hüfte hinterliessen Spuren in der persönlichen Statistik.

In seiner altersmässig letzten Saison in der U21 jedoch drehte Burkart, verschont von körperlichen Blessuren, so richtig auf. In 22 Spielen gelangen ihm 45 Skorerpunkte (35 Tore und 10 Assists) – das ist der nationale Bestwert. «Das macht mich stolz und ist ein schönes Gefühl. Mit Robin Eggimann und Maurus Christen habe ich zwei starke Spieler in meinem Block, mit denen ich mich ausgezeichnet verstehe und die mich mit Zuspielen versorgen.»

Doch der Freiämter zeigt sich auch bescheiden: «Ich bin nur Teil dieses Puzzles. Jeder Spieler im Team zählt. Nur als Einheit sind wir stark.» Speziell an der anstehenden Serie gegen Malans ist die Tatsache, dass Burkart auf den zweitbesten U21-Skorer der Schweiz trifft, Jamie Britt. «Diesem Duell schenke ich keine grosse Beachtung, denn in den Playoffs zählt jetzt nur noch der Teamgedanke. Wer bei uns skort, ist für mich sekundär», sagt Burkart mit einem Achselzucken.

Selbstbewusst schaut martin Burkart in die Zukunft: Er will Schweizer U21-Meister werden. Maria Schmid (4.2.2022)

Der 187 Zentimeter grosse und 80 Kilogramm schwere Stürmer sagt, angesprochen auf das Saisonziel, selbstbewusst: «Wir wollen Meister werden. Das muss das Ziel jedes Einzelnen sein. Zudem haben wir mit Radim Cepek einen der besten Trainer weltweit, den man sich wünschen kann.» Der 46-jährige Tscheche ist mit 127 Länderspielen Rekordnationalspieler seines Landes.

Das Berufsziel lautet Primarlehrer

Wie geht es für den Wohler in Zukunft weiter? «Ich beende meinen Zivildienst an der Primarschule Halde in Wohlen im kommenden Sommer. Anschliessend plane ich einen sechs bis achtwöchigen Sprachaufenthalt. Mein Berufsziel ist Primarlehrer. Die Pädagogische Hochschule werde ich voraussichtlich im Frühling 2023 beginnen.»

Und wo wird man den Wohler im Unihockey spielen sehen? «Die sportliche Zukunft ist offen. Natürlich würde mich die NLA reizen.» Mit seinen Qualitäten muss sich der 20-Jährige keine Sorgen um seine sportliche Zukunft machen.