Capitol Mode in Wohlen schliesst nach 26 Jahren

Wohlen «Der Lockdown war die perfekte Vorbereitung auf das, was jetzt kommt»: Capitol Mode schliesst nach 26 Jahren Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hat Beatrice Plaukovits ihr Modefachgeschäft in Wohlen eröffnet. In all den Jahren hat sie den Wandel in der Modebranche hautnahe miterlebt. Aber auch viele Schicksale ihrer Kundinnen begleitet. Der AZ erzählt sie ihre Geschichte. Pascal Bruhin 12.11.2021, 05.00 Uhr

Die Ladentheke hat Beatrice Plaukovits selbst designt. Im Hintergrund die alten Plakataushänge noch aus Zeiten des ehemaligen Kinos Capitol. Valentin Hehli

Sie liebt Mode und edle Stoffe. Seit 26 Jahren ist Beatrice Plaukovits die erste Anlaufstelle für hochwertige Damenmode in Wohlen. Doch in wenigen Monaten müssen sich ihre Kundinnen anderweitig orientieren, denn nächsten Frühling geht ihr Capitol Mode zu und damit eine Ära geht zu Ende.

Obwohl man es ihr nicht ansieht, Beatrice Plaukovits wird nächstes Jahr 70 Jahre alt. Eigentlich dürfte sie schon längst ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen. Doch sie ist eine Macherin, das Nichtstun fällt ihr schwer. Aber: «In den letzten drei Jahren ist meine Überlegung aufzuhören gereift», sagt Plaukovits. Dies einerseits mit Blick auf den anstehenden runden Geburtstag.

Lockdown hat die Geschäftsaufgabe beschleunigt

Andererseits habe aber auch die Coronakrise mit den beiden Lockdowns ihren Entscheid klar noch beschleunigt. Sie, die Macherin, die Powerfrau, die tagtäglich in jedweder Form für ihr Geschäft tätig war und ist, sei es beim Einkauf oder der Dekoration des Ladens, wurde zum Nichtstun verdonnert. Und fand denn auch etwas Gefallen daran. Sie sagt:

«Der Lockdown hatte einen Vorteil für mich: Ich konnte den Ruhestand üben. Es war im Prinzip die perfekte Vorbereitung auf das, was jetzt kommt.»

Denn Ferien gönnte sich Plaukovits bis auf die zwei Wochen Betriebsferien im Sommer all die Jahre keine. Als sie mit 44 Jahren das Modegeschäft übernahm, waren ihre drei Kinder gerade aus dem Gröbsten raus. Die gelernte Charcuterie-Verkäuferin kam per Zufall zum eigenen Kleiderladen. Als die Dessous-Boutique Lady den Standort an der Bahnhofstrasse 3 verliess und das Kleidergeschäft, in dem Plaukovits als Filialleiterin tätig war, geschlossen wurde, ergriff sie die Gelegenheit.

Bereut hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit nie. «Es bedeutet viel Verantwortung. Und reich bin ich damit nicht geworden. Aber es hat immer Spass gemacht», blickt sie schmunzelnd zurück. Den Wandel hin zum Onlineshopping hat Plaukovits hautnah miterlebt. Sie gibt aber verlegen schmunzelnd zu: «Ich bin gar kein Internetfan. Einen Onlineshop hat das Capitol Mode nicht. Aus Überzeugung. Meine Kundinnen wollen die Kleidungsstücke sehen, sie anfassen, die Stoffe spüren.»

Mitarbeiterinnen sind ebenfalls im Pensionsalter

Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger konnte bisher nicht gefunden werden. Einerseits hätte sich Plaukovits gefreut, ihr Modegeschäft in andere Hände abzugeben. Sie sagt aber:

«Mir wurde klar, der Laden existiert nur mit mir und meinen beiden Angestellten. Es wäre nicht das Gleiche.»

Mitarbeiterin Karin Abt ist seit 17 Jahren im Capitol tätig, Erika Meier gar von Anfang an. Beide sind respektive werden ebenfalls bald pensioniert.

Dort wo sich heute das Capitol Mode befindet, war ab 1931 das gleichnamige Kino beheimatet. Es zeigte vorwiegend Filme für die italienischen Gastarbeiter.

zvg

Dennoch sagt sie: «Es ist schade für Wohlen, für die Kundschaft, dass sie einen Ort verlieren, an dem sie sich immer wohlgefühlt haben.» Sie wünscht sich, dass jemand das Lokal übernimmt, der die altehrwürdigen Räumlichkeiten, in denen sich vor dem Capitol Mode das Kino Capitol befand, genauso schätzt, wie sie. Sie könnte sich etwa eine Bibliothek, eine Papeterie oder gar eine Weinbar in den alten Hallen vorstellen. Sie ist sich sicher:

«Wenn jemand mit Herzblut dabei ist, bringt er auch heutzutage noch etwas hin.»

Für grosse Traurigkeit bleibt indes keine Zeit. Denn bis im nächsten Frühling geht der Betrieb nahtlos weiter. Traditionell feierte Plaukovits jeweils im Frühling und im Herbst einen Apéro, um ihren Kundinnen die neuen Kollektionen zu präsentieren. Derjenige diesen Herbst war der letzte. Eine Frühlingskollektion wird es nicht mehr geben. Auf Ende April hat Plaukovits das Ladenlokal gekündigt. Dankbar blickt sie auf die vielen tollen Begegnungen mit ihren Kundinnen zurück.

Beatrice Plaukovits hat in all den Jahren viele Schicksale ihrer Kundinnen miterlebt. Valentin Hehli

Kundin verabschiedet sich vor dem Tod persönlich von ihr

«Mit den Jahren habe ich in meinen Kundinnen eine Art Familie gefunden – und sie in mir», sagt Plaukovits. Für ihre Kundinnen war sie stets mehr als eine Modeberaterin. «Sie haben mir Probleme anvertraut, die sie sonst für sich behalten haben.» Einige ihrer älteren Kundinnen hat sie in den Jahren verloren. Eindrücklich schildert sie: «Eine Kundin kam extra vorbei, um sich vor ihrem Tod persönlich bei mir zu verabschieden.» Rund 300 Frauen gehören zu ihren Stammkundinnen. Bei ihnen hat sie sich in einem persönlichen Abschiedsbrief verabschiedet. Sie sagt:

«Mit dem Verschicken der letzten Abschiedskarte habe ich für mich innerlich abgeschlossen.»

Pläne für den Unruhestand hat Plaukovits denn auch schon einige. Sie sagt: «Ich war zwar nie ein grosses Reisefüdli, aber die Schweiz hat so viele schöne Orte, die ich noch nicht gesehen habe. Die will ich bereisen.» Und nebst Schwimmen, Spazieren, Zeichnen und Kochen dürfen auch die vier Enkelkinder jetzt von Grosis freier Zeit profitieren. Plaukovits sagt: «Es ist etwas anderes, was jetzt kommt. Aber da freue ich mich drauf.»