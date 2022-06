Letzte SBB-Schalter im Freiamt: Grossräte setzen sich dafür ein

Wohlen Der letzte SBB-Schalter im Freiamt: Grossräte setzen sich gegen die Kürzung der Öffnungszeiten am Wohler Bahnhof ein Der SBB-Schalter am Bahnhof Wohlen ist der einzige, den das Freiamt noch hat. Seit Januar ist er am Samstag über Mittag geschlossen. Dagegen wehren sich jetzt fünf Freiämter Grossrätinnen und Grossräte. Am Dienstag reichten sie eine Interpellation dazu ein. Andrea Weibel 29.06.2022, 05.00 Uhr

Am Wohler Bahnhof wurden die Schalteröffnungszeiten am Samstag über Mittag gekürzt. Dagegen wehren sich jetzt mehrere Gruppen, darunter auch fünf Grossrätinnen und Grossräte. Sandra Ardizzone (8. Juni 2021)

«Die Schalteröffnungszeiten des SBB-Reisezentrums im Bahnhof Wohlen, dem inzwischen einzigen bedienten Schalter zwischen Lenzburg und Rotkreuz, wurden kürzlich erneut reduziert», heisst es in einer Interpellation aus dem Grossen Rat. Der Schalter ist nun beispielsweise auch am Samstag über Mittag geschlossen. «Damit wird die letzte verbleibende direkte Anlauf- und Beratungsstelle für Bahnkunden im Freiamt weiter geschwächt.»

Die schreibenden Grossrätinnen und Grossräte sind Stefan Huwyler (FDP, Muri), Arsène Perroud (SP, Wohlen), Franziska Stenico (Mitte, Beinwil), Roland Vogt (SVP, Wohlen), Hans-Peter Budmiger (GLP, Muri) und Markus Dietschi (Grüne, Widen). Sie stellen dem Regierungsrat fünf Fragen dazu.

Sie wollen wissen, wie dieser «den schleichenden Abbau von Schalterdienstleistungen seitens SBB und die weitere Einschränkung von direktem Bahnkundenservice im Freiamt» beurteilt.

Will sich der Regierungsrat für den SBB-Schalter in Wohlen einsetzen?

Die fünf sind sich einig, dass es «aus unterschiedlichen Gründen nach wie vor ein grosses Segment an Bahnkundinnen und -kunden gibt, für die eine persönliche Beratung am Schalter unverzichtbar ist». Eine Abwicklung über Apps oder den Billettautomaten sei für diese Kundinnen und Kunden aus verschiedenen, teils nicht beeinflussbaren Gründen keine Alternative. «Teilt der Regierungsrat die Auffassung?»

Weil es immer weniger Bahnschalter gebe, müsse an den verbleibenden, wie beispielsweise in Wohlen, mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten gerechnet werden. Die fünf wollen wissen, wie der Regierungsrat dies beurteilt.

Am wichtigsten ist aber wohl die Frage: «Ist der Regierungsrat bereit, sich aktiv gegen eine weitere Einschränkung des Schalterangebots bzw. der Schalteröffnungszeiten der SBB in Wohlen im Speziellen und im Kanton Aargau im Generellen einzusetzen?» Falls ja, fragen sie weiter: Welche konkreten Schritte könnte er sich diesbezüglich vorstellen?

Zum Schluss stellen die fünf Freiämterinnen und Freiämter die Frage: «Ist der Regierungsrat bereit, sich bei den SBB aktiv dafür einzusetzen, dass die letzten Einschränkungen der Öffnungszeiten am Bahnhof Wohlen rückgängig gemacht werden?»

Grossräte sind nicht die Einzigen, die sich einsetzen

Nicht nur diese fünf Grossrätinnen und Grossräte setzen sich für den Erhalt des SBB-Schalters in Wohlen ein, auch der Gemeinderat Wohlen sowie die Kommission ÖV der Regionalplanungsverbände haben sich in «Aarau» dafür starkgemacht.

In dem Zusammenhang sagte SBB-Mediensprecher Martin Meier, dass die SBB keine Pläne haben, die Wohler Schalteröffnungszeiten weiter zu verkürzen. Er schrieb: «Korrekt ist, dass der Schalter in Wohlen seit Januar 2022 lediglich am Samstag über Mittag geschlossen ist, am Samstagmorgen und Nachmittag aber geöffnet hat.» Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 7 bis 19 Uhr, samstags 8.30 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr.