Der Wohler Sprachheilkindergarten wird aufgehoben

Wohlen Der geschützte Rahmen des Sprachheilkindergartens fällt weg: Schulleiterin erzählt, was die Folgen sind Die Schliessung des Sprachheilkindergartens in Wohlen ist unumgänglich. Tiefere Anmeldezahlen und fehlende Lehrpersonen mit der entsprechenden Ausbildung sind die Gründe für die Schliessung. Welche Folgen das für die Kinder hat, erklärt Schulleiterin Gabriela Huwyler.

Schulleiterin Gabriela Huwyler vor dem Sprachheilkindergarten im Aeschquartier in Wohlen. Nathalie Wolgensinger

In einer kurzen Meldung wies Wohlens Gemeinderat kürzlich darauf hin, dass der Sprachheilkindergarten im Aeschquartier per Ende Schuljahr 2021/22 geschlossen wird. Nach 46 Jahren. Der Personalmangel im Bereich der Schulischen Heilpädagogik und der Logopädie mache diesen Schritt notwendig, so der Gemeinderat. Ausserdem würden Kinder mit einer Behinderung seit einigen Jahren grundsätzlich in der Regelschule unterrichtet. Doch was bedeutet dies für die Kinder? Schulleiterin Gabriela Huwyler sagt:

«Wir verstehen die Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben. Aber für die Kinder tut es uns leid.»

Sie hätte sich gewünscht, dass der Kindergarten weiter besteht und für die Kinder ein geschützter Ort bleibe, an dem sie ihre sprachlichen Defizite aufholen können.

«Die Kinder gehen hier nicht unter»

Kinder, die im Sprachheilkindergarten den Unterricht besuchen, haben eine Beeinträchtigung im Bereich der Sprache und des Sprechens. Was das bedeutet, wird einem beim Besuch deutlich vor Augen geführt. Ein Kindergärtler zeigt Gabriela Huwyler voller Stolz eine Kartonschachtel und erzählt in stockenden Sätzen, dass er Brennholz in dieser Schachtel mitführe. Man muss sehr genau hinhören, um den Buben zu verstehen.

Um Kindern mit einer dieser Beeinträchtigungen während der ersten beiden Jahre der Schulzeit möglichst gut zu fördern, ist der Sprachheilkindergarten da. In der Kindergartenklasse werden nicht mehr als 12 Kinder unterrichtet. Huwyler verdeutlicht: «Die Kinder gehen in dieser kleinen Gruppe viel weniger unter als in einer Regelklasse.»

Zwei Kindergartenklassen werden noch bis Ende des Schuljahres im Kindergarten im Aeschquartier unterrichtet. Nathalie Wolgensinger

In Regelklassen werden bis zu 25 Kinder unterrichtet. Es liegt auf der Hand, dass die Kindergartenlehrperson bei dieser Grösse weniger Zeit für das einzelne Kind aufwenden kann. Im Sprachheilkindergarten unterrichten neben der Kindergartenlehrperson, die über eine Zusatzausbildung in Heilpädagogik verfügt, eine Heilpädagogin an vier halben Tagen in der Woche sowie eine Assistenzperson und eine Person, die Deutsch als Zweitsprache unterrichtet.

Huwyler ergänzt: «Kinder, die motorische Schwierigkeiten haben, werden von einer Fachperson in Psychomotorik betreut.» Die logopädische Förderung findet im Gegensatz zur Regelklasse während des Unterrichts statt. Dabei setzt man auf die Bedürfnisse des Kindes. Huwyler präzisiert:

«Die Lehrpersonen stehen in einem engen Dialog mit den Eltern, das ist wichtig für die Förderung der Kinder.»

Die Hälfte der Kinder kann in die Regelschule übertreten

Diese individuelle Förderung macht es denn auch aus, dass gut die Hälfte der betreuten Kinder nach den zwei Jahren Kindergarten in die Regelschule wechseln können. Dieser Erfolg, davon ist Gabriela Huwyler überzeugt, liege auch darin begründet, dass der Sprachheilkindergarten nicht separat geführt wird. Gleich nebenan wird eine Regelklasse unterrichtet. Die Kinder treffen sich regelmässig zum Spielen im Freien. Von diesem Austausch, so ist Huwyler überzeugt, würden beide Seiten profitieren.

Dass die Anmeldungen rückläufig sind, liegt darin begründet, dass seit einigen Jahren Kinder mit einer Behinderung an der Regelschule unterrichtet werden. Gerne hätte die Gemeinde Wohlen ihren Sprachheilkindergarten an das Zentrum aargauischer Sprachheilschule in Lenzburg angegliedert. Aber auch dort kommt keine weitere Klasse zu Stande, weil die Anmeldungen rückläufig sind.

So wird der Sprachheilkindergarten in Wohlen aufgelöst und die verbliebenen Kinder auf die Regelklassen aufgeteilt. Huwyler sagt:

«Ich hoffe, dass die Kindergärtler in den Regelklassen gut aufgefangen werden.»

