Wohlen «Der Food-Waste in unserem Land ist wahnsinnig» – was «Mona mittendrin» bei «Tischlein deck dich» erlebt SRF-Moderatorin Mona Vetsch dreht aktuell eine neue Folge ihrer Sendung «Mona mittendrin». Dabei begleitete sie am Mittwochmorgen die Abgabe von Lebensmitteln an bedürftige Menschen bei «Tischlein deck dich» in der Wohler Bleichi. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.30 Uhr

Mona Vetsch begleitet Tsione bei «Tischlein deck dich» auf dem Rundgang entlang der Tische mit Lebensmitteln. Bild: Mathias Förster

Schauplatz Wohler Bleichi. Kurz nach halb zehn Uhr am Mittwochmorgen trifft SRF-Moderatorin Mona Vetsch ein. Und steht quasi sofort mittendrin im wirbligen Geschehen. So, wie es für das Konzept ihrer Sendung «Mona mittendrin» sein muss.

«Ich bin jetzt also bei euch», sagt Vetsch zu Brigitta Hubeli, die sie begrüsst und in Empfang nimmt. Hubeli ist die Leiterin von «Tischlein deck dich» (TDD) in Wohlen, der schweizweiten Organisation, die Lebensmittel und andere Waren an Bedürftige abgibt.

Am Morgen wusste die TV-Moderatorin noch nicht, wohin die Reise sie an diesem Tag für die Dreharbeiten führen wird, als sie einen Franken in die Hand gedrückt erhielt. Symbolisch gibt Vetsch diesen Fränkler am Empfangstisch ab und lässt sich einige Erläuterungen geben. Diesen kleinen Obolus müssen auch die armutsbetroffenen Menschen leisten, die den Service von «Tischlein deck dich» in Anspruch nehmen.

Vetsch kurz nach der Ankunft, als sie den symbolischen Fränkler abgibt und sich das Konzept von «Tischlein deck dich» erklären lässt. Bild: Mathias Förster

Im Schnitt schauen rund 80 Personen vorbei

Draussen vor dem Bleichi-Eingang sind mittlerweile schon die ersten Personen eingetroffen. Sie warten geduldig auf den Einlass. Drinnen haben die rund zehn freiwilligen Helfenden von «Tischlein deck dich» zuvor alles vorbereitet.

«Heute hat es sehr viele Waren, dieses Mal vor allem Süssigkeiten. Im Schnitt kommen jeweils rund 80 Leute vorbei. Bezugsberechtigt ist aber nur, wer eine Karte des Sozialamts vorweisen kann», erzählt Sepp Strebel, einer der Helfer.

Auf den Tischen im Raum gibts neben stapelweise Adventskalendern mit Süssigkeiten aber auch Waschmittel, diverse Getränke, Brotwaren, Reis, Gemüse, Früchte oder Waren für den täglichen Gebrauch. Die Produkte stammen von Unternehmen wie Coop oder Prodega, die sie «Tischlein deck dich» zur Verfügung stellen. Hinzu kommen in Wohlen regionale Spender wie die Bäckerei Ruckli, die Schüwo Trink-Kultur oder die Wohler Bauernfamilie Bigler.

Mona Vetsch lässt sich von Brigitta Hubeli (Leiterin Tischlein deck dich) die Waren erläutern. Bild: Mathias Förster

Als eine der Ersten darf die Äthiopierin Tsione sich auf den Rundgang entlang der Tische machen. Mona Vetsch begleitet sie dabei, umgeben von den TV-Kameras. «Hast du gerne Schokolade?» oder «Kommst du jede Woche hierher?», nimmt es Vetsch wunder. Die beiden Frauen ganz unterschiedlicher Herkunft, die sich hier begegnen, sind sich sofort sympathisch.

Zwei zentrale Themen an einem Ort verbunden

Rund eineinhalb Stunden taucht Vetsch in Wohlen in die Welt von «Tischlein deck dich» ein, ehe es zu einer weiteren Abgabestelle in Dietikon weitergeht. Insgesamt drei Tage verbringt sie im Umfeld der Organisation und besucht auch Menschen in ihrem Daheim.

«Es sind zwei zentrale Themen, die sich hier an einem Ort verbinden. Armut und Lebensmittelverschwendung. Der Food-Waste in unserem Land ist eigentlich wahnsinnig», sagt die TV-Moderatorin in einer kurzen Drehpause zur «Aargauer Zeitung».

Sie ist sichtlich beeindruckt und muss die für sie ungewohnte Situation erst noch richtig verarbeiten. «Ich schaue die ganz unterschiedlichen Leute hier an und denke, welche Geschichte sich wohl hinter ihnen verstecken mag. Manche schämen sich vielleicht auch, dass sie hierherkommen müssen», macht sich Vetsch Gedanken.

Fast 3 Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall

Die 47-Jährige findet es auch einen krassen Gegensatz zwischen den Leuten, die die Lebensmittel brauchen und denjenigen, «wie wir, die sie oft einfach fortwerfen». Eine anschauliche Zahl dazu: In der Schweiz werden jährlich etwa 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet und landen im Abfall.

Rund ein Dutzend freiwillige Helfende unterstützen «Tischlein deck dich» in Wohlen. Bild: Mathias Förster

Dank «Tischlein deck dich», das in der ganzen Schweiz knapp 150 Abgabestellen betreibt, eine Non-Profit-Organisation ist und wöchentlich etwa 21'000 Kunden kennt, kann ein kleiner Teil der Ware gerettet werden. Und Menschen wie Tsione und ihre Familie tatkräftig unterstützen.

Nachdem die Äthiopierin ihren Einkaufswagen gefüllt hat, bleibt ihr abseits der TV-Kamera noch kurz Zeit, um sich mit Mona Vetsch zu unterhalten. Die Moderatorin, die ebenfalls Mutter ist, zeigt ihr auf ihrem Smartphone Bilder der Kinder. Welche weiteren Erlebnisse sie im Rahmen von «Tischlein deck dich» gemacht hat, gibt es bei «Mona mittendrin» im Lauf des nächsten Jahres bei SRF zu sehen.

Abseits der TV-Kameras bleibt Mona Vetsch auch noch kurz Zeit für einen Schwatz mit Tsione von Mutter zu Mutter. Bild: Mathias Förster

