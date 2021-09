Die Traditionsbeiz Chäber wurde saniert

Wohlen Der «Chäber» erstrahlt in neuem Glanz, die Gaststube bleibt aber weiterhin leer Wer durch Wohlen fährt, dem fällt auf, dass die Erbengemeinschaft Weber das Gebäude an der Bremgarterstrasse 4 sanieren liess. Wo früher die weitherum bekannte Wirtin Irma Koch ihren «Chäber» führte, leben nun nur noch Werner Weber und seine Mutter. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Die Liegenschaft Weber wurde aussen sanft renoviert. Nathalie Wolgensinger

Wer mit dem Auto daran vorbeifährt, dem fällt es in der Regel gar nicht auf. Erst wenn man das Gebäude an der Bremgarterstrasse 4 von der gegenüberliegenden Strassenseite betrachtet, erkennt man, dass es sich um drei aneinander gebaute Häuser handelt.

Bewohnt wird die Liegenschaft von Werner Weber und seiner Mutter Margrit. Erbaut wurde das markante Wohnhaus um 1803, der unverwechselbare Restaurantanbau wurde 1899 erstellt. Die Liegenschaft gilt als äusserst wichtiger Faktor im Wohler Ortsbild und bildet gemeinsam mit der katholischen Kirche, dem Gasthaus zum Rössli und dem IBW-Gebäude ein Ensemble.

Wohnhaus, Restaurant und der ehemalige Salon wurden in den letzten Wochen und Monaten einer umfangreichen Sanierung unterzogen. Manch einer fragte sich wohl, was es damit auf sich hat. Werner Weber kommentiert: «Mit der Sanierung habe ich einen Beitrag an das Ortsbild geleistet.» Das Haus Weber ist eine der insgesamt 24 Stationen des Wohler Rundgangs, der «Gang durch Wohlen» heisst. Die Unterlagen dazu findet man auf der Gemeindewebsite.

Nun erscheint das Gebäude wieder als Einheit

Mit den Arbeiten beauftragt hat er Bildhauer Rafael Häfliger aus Wohlen. Dieser erzählt: «Wir reinigten den Muschelkalkstein und den Sandstein, frästen falsche Flicke aus und reparierten Risse und Abplatzungen.» Der Stein habe sich in einem schlechten Zustand befunden und die Arbeiten seien dringend notwendig gewesen, fügt er an.

Werner Weber (links), Mitglied der Erbengemeinschaft, und Steinbildhauer Rafael Häfliger. Nathalie Wolgensinger

Nun erstrahlen das Wohnhaus, das Restaurant und der ehemalige Herren- und Damensalon wieder in frischen Farben. Grossen Wert legte Weber darauf, dass auch die gelb-schwarzen Fensterläden saniert wurden, nur so komme das Ensemble wieder zur vollen Geltung und das Gebäude erscheine so wieder als Einheit, ist er überzeugt.

Inmitten ihrer Stammgäste in der heimeligen Beiz, da war es Irma Koch wohl.

Tommy Richner (24. November 2014)

Der «Chäber» war das Wohnzimmer von Wohlen

Bekannt wurde das Restaurant Weber durch seine letzte Pächterin, Irma Koch. Sie war weitherum bekannt als «Chäber» und bewirtete von 1964 bis 2016 das originelle Restaurant Weber, das man im ganzen Freiamt kannte. Irma Koch bewirtete mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Wohlerinnen und Wohler. Jeden Abend waren die Stammtischler in wechselnder Formation da und zu Weihnachten und Silvester deckte sie ihre Tische für all jene, die sonst niemanden hatten.

Landammann Urs Hofmann lud zu seinem ersten Landammann-Stammtisch der Saison zur Aargauerin des Jahres, Beizerin Irma Koch, ein.

Chris Iseli (22. Januar 2015)

Mit 33 Jahren übernahm Irma Koch das Restaurant Weber. Eigentlich wollte sie ein Grotto im Tessin führen. Das Angebot, in ihrer Heimatgemeinde eine eigene Beiz zu führen, war aber zu verlockend. Anlässlich der Übergabe des Wohler Kulturpreises im Jahr 2014 erzählte sie, dass sie damals extra aus dem Tessin anreiste, um den Vertrag zu unterzeichnen, bei ihren Eltern zu Mittag ass und dann wieder zurück an ihre Arbeitsstelle fuhr.

Das Restaurant wurde schon bald zur Institution. Im Buch, das zu Irma Kochs 80. Geburtstag erschien, schrieb die damalige Bundesrätin Doris Leuthard im Vorwort, das Wirtshaus Chäber sei «das Wohnzimmer von Wohlen». Mit 85 Jahren wurde Irma Weber nicht nur mit dem Wohler Kulturpreis ausgezeichnet, sondern auch zur Aargauerin des Jahres ernannt. Zwei Jahre später, im Jahr 2016, musste sie aus Altersgründen ihren «Chäber» für immer schliessen und ins Altersheim umziehen.

Irma Koch starb im April 2017. Das Restaurant steht seither leer. Was mit damit in Zukunft geschieht, das lässt Werner Weber offen. «Ich lebe genau jetzt, nicht gestern, nicht morgen», kommentiert er.