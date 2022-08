Eigentümer des Kino Rex will den Konkurs abwenden

Wohlen Der Besitzer des Kino Rex verspricht: «Ich werde meine Schulden bis aufs letzte Räpplein begleichen» Kann Sascha Heubacher auf der Schussfahrt noch wenden? Im Mai dieses Jahres wurde der Konkurs über seine Cine Immo AG eröffnet. Nun kündigt der Wohler Kinobetreiber an, dass er seine Schulden begleichen werde. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die Arbeiten stehen seit Oktober 2021 still. Der Besitzer des Kino Rex kündigt nun aber an, dass es bald wieder vorwärts gehen soll. Melanie Burgener

Seit Oktober 2021 geht auf der Baustelle des Wohler Kino Rex gar nichts mehr. Damals wurde der Baukran abgebaut und die Gerüchteküche im Dorf brodelte. Man munkelte, dass dem Besitzer, Sascha Heubacher, das Geld ausgegangen sei. Dieser jedoch dementierte postwendend: Er sei weder krank, noch sei das Geld ausgegangen, er müsse lediglich einige Wochen pausieren.

Dann wurde es ruhig um die verwaiste Baustelle im Zentrum Wohlens. Im Mai dieses Jahres eröffnete der Einzelrichter des Kantons Zug den Konkurs über die Zuger Cine Immo AG. Deren Eigentümer, Sascha Heubacher, war damals für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Reihum bedauerte man diesen Konkurs und sorgte sich, dass dies nun das Aus für das beliebte Kino im Freiamt bedeuten könnte. Am vergangenen Donnerstag kam das Thema nun wieder aufs Tapet, dann fand nämlich die Generalversammlung des Wohler Filmklubs statt.

Vier Investoren aus der Region sind interessiert

Der Klub genoss bis zur Schliessung des Kinos Gastrecht im «Rex». Die vergangenen zwei Jahre musste er auf andere Lokalitäten ausweichen. Vereinspräsident Daniel Renggli bestätigte in seinem Jahresbericht, was man bereits wusste, nämlich, dass Sascha Heubacher das Projekt weiterführen will.

Renggli erwähnte in seinem Bericht aber auch, dass vier Personen aus der Region ihr Interesse an der Immobilie bekundet hätten und bereits ankündigten, bei einer möglichen Versteigerung mitzubieten. Auf Nachfrage präzisiert er:

«Die Investoren sind in erster Linie an den Wohnungen interessiert, damit können sie den Kinobetrieb quersubventionieren.»

Die Investoren hätten bereits die Fühler ausgestreckt und angefragt, ob der Filmklub bereit wäre, den Kinobetrieb zu übernehmen. Grundsätzlich sei man diesem Vorhaben nicht abgeneigt, so Renggli. Erst gelte es nun aber abzuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden.

Das Projekt sieht vor, dass drei Kinos, ein Bistro sowie vier Geschosse mit neun Wohnungen realisiert werden. Melanie Burgener

Heubacher plante, aus dem grossen Kinosaal drei kleinere zu machen und den Eingangsbereich mit einem Bistro aufzupeppen. Zudem sollte das Gebäude um vier Geschosse mit insgesamt neun 2½-Zimmer-Wohnungen sowie einem Gesellschaftsraum mit Dachgarten erweitert werden.

«Ich will Eigentümer des Hauses sein»

«Die bekommen alle ihr Geld bis auf das letzte Räpplein und dann wird das Kino weitergebaut», sagt gestern Vormittag ein zuversichtlicher Sascha Heubacher auf Nachfrage der AZ. Er habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, gesteht er ein, diese bügle er nun aber einen nach dem anderen aus. Er habe kommende Woche einen Termin mit dem zuständigen Betreibungsbeamten. Aus diesem erhoffe er sich eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten.

Dass die Bauarbeiten im Oktober 2021 so abrupt endeten, sei seiner damaligen Verfassung zuzuschreiben gewesen. Er schildert: «Ich arbeitete auf der Baustelle, führte in Wädenswil ein Kino und betreute meine 29 Immobilien, das war einfach zu viel.» Erschwerend sei hinzugekommen, dass wegen der Pandemie immer wieder Lieferengpässe für dringend benötigte Baumaterialien entstanden seien.

Doch nun gehe es vorwärts, ist er überzeugt und schiebt nach: «Das Kino Rex funktioniert nur, wenn ich Eigentümer der Liegenschaft bin. Mein Ziel ist es, das Haus zu retten.» Sollte es dennoch zu einer Versteigerung kommen, werde er die Liegenschaft halt wieder ersteigern, fügt er noch an.

