Wohlen Der Angliker Kampf um die Primarschule fand breite Unterstützung: Nun ist der Gemeinderat in der Pflicht Das Thema polarisiert: Sollen die Angliker Schülerinnen und Schüler bereits ab der dritten Klasse nach Wohlen zur Schule? Das Verdikt im Einwohnerrat fiel mit 30 Ja- zu 5 Nein-Stimmen klar für die Überweisung der Motion und damit den Erhalt bis zur vierten Klasse im Dorfteil. Nathalie Wolgensinger 09.11.2021, 17.00 Uhr

Die Angliker wehren sich dagegen, dass die Kinder nach Wohlen zur Schule müssen. Nathalie Wolgensinger

Grünen-Einwohnerrätin Anna Keller brachte die Stimmungslage des Einwohnerrates am späten Montagabend in ihrer Stellungnahme auf den Punkt: «Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Eigentlich finde ich die Motion gut und unterstütze sie, aber die Kosten stören mich.» Im selben Dilemma befanden sich zahlreiche weitere Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, wie aus ihren Fraktionserklärungen deutlich hervorging.