Die Heilpädagogische Schule Wohlen platzt aus allen Nähten

Wohlen Den Materialraum zum Klassenzimmer umbauen: Warum die Heilpädagogische Schule aus allen Nähten platzt Die Heilpädagogische Schule Wohlen braucht mehr Platz. Eine Kindergartenabteilung hat vorübergehend im Unterrichtsraum für Textiles Werken Unterschlupf gefunden. Die Platzprobleme haben sich bereits beim Bau der Schule abgezeichnet. Nathalie Wolgensinger 10.08.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Turnhalle, in der sich der Materialraum befindet. Er wird zum Schulraum umfunktioniert. Nathalie Wolgensinger

Dass es eng werden könnte, das habe man bereits beim Bau der Heilpädagogischen Schule (HPS) geahnt, erzählt der Wohler Vizeammann Thomas Burkard. Die Schule wurde 2007 fertiggestellt und schon damals habe man um die knappen Platzverhältnisse gewusst, so Burkard.

Nun stösst die Schule, an der Kinder zwischen 4 und 20 Jahren mit einer geistigen oder geistig-körperlichen Behinderung unterrichtet werden, endgültig an ihre Kapazitätsgrenzen. Derzeit liegt ein Baugesuch auf, das vorsieht, den Materialraum, der sich angrenzend zur Turnhalle befindet, zu einem Unterrichtszimmer mit Garderobe, Teeküche und einer IV-Toilette umzufunktionieren. Dort wird die Kindergartenklasse einziehen, die bis anhin im Raum für Textiles Werken untergebracht ist.

Eine einfache Lösung für das Schulraumproblem gefunden

Burkard sagt: «Das war die einfachste Lösung. Sie erspart es uns, einen Neubau zu realisieren.» In Materialraum stehen derzeit noch die Fahrräder der Schule. Für diese musste nun ein neuer Platz gesucht werden. Auch dafür hat man eine pragmatische Lösung in unmittelbarer Nähe gefunden. Das Betonquader auf dem Pausenplatz des Junkholzschulhauses wird nun zum Veloraum umfunktioniert. Derzeit befindet sich auf dem Betonsockel noch eine Hecke. Burkard rechnet damit, dass der neue Schulraum im Februar 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Die Velobox kommt auf dem Betonsockel beim Junkholzschulhausplatz zu stehen. Nathalie Wolgensinger

Immer mehr Kinder und immer weniger Fachleute

Marcelle Tschachtli, HPS-Schulleiterin, erzählt: «Bis im August 2020 gab es eine Kindergartenabteilung, eine Basis- und eine Unterstufenklasse mit jeweils acht Schülerinnen und Schülern.» Der Druck auf die unteren Klassen sei aber immer grösser geworden, denn normalerweise führe man eine Unterstufenklasse mit maximal sechs Kindern. Im Frühling 2020 habe man deshalb entschieden, eine zusätzliche Abteilung zu eröffnen. Seither führt die Schule zwei Kindergartenklassen mit sieben Kindern und zwei Unterstufenklassen à acht Kinder.

Marcelle Tschachtli,

HPS-Schulleiterin Zvg / Aargauer Zeitung

Beim Umbau der HPS im Jahr 2007 ging man noch davon aus, dass 60 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Derzeit besuchen jedoch 76 Kinder und Jugendliche aus 22 Gemeinden die Schule in Wohlen. Diese Entwicklung führt die Schulleiterin auf die Bevölkerungszunahme im Einzugsgebiet zurück. Verschärft wird die aktuelle Situation durch den Mangel an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Fachkräften für die Unterstützung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ergänzt Marcelle Tschachtli.