50 Kinder aus Wohlen und Risch ZG singen einzeln im Chor

Wohlen «De Pinguin vo Afrika» startet durch – 50 Kinder singen ganz alleine und machen trotzdem die Illusion eines Chors perfekt Die Wohler Chorleiterin Prisca Zweifel und ihr Mann, Musiker Lukas Stäger, haben ihr eigenes Kinderlied «De Pinguin vo Afrika» nun mit 50 Kindern erstmals aufgenommen, ein Video produziert und veröffentlicht. Damit haben sie sich einen langjährigen Traum erfüllt.

Prisca Zweifel und Lukas Stäger haben sich mit der Studioaufnahme und dem Clip einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Marc Ribolla

Viele Jahre hat der «Pinguin vo Afrika» immer ein bisschen vor sich hingeschlummert, tauchte mal dort, mal da auf. Schon vor bald 20 Jahren komponierte der Wohler Musiklehrer und Musiker Lukas Stäger die eingängige Melodie und schrieb auch einige Zeilen Text dazu.

Vor rund sieben Jahren nahm sich seine Partnerin Prisca Zweifel dann dem Kinderlied intensiver an. Die Musiklehrerin und Kinderchorleiterin arrangierte und ergänzte den Text und vollendete so das Werk. Das Lied in Schweizerdeutsch ist seit da ein fester Bestandteil ihrer Chorauftritte. Nur eine Studioaufnahme existierte bisher nicht.

Hier kommt die Coronapandemie ins Spiel, die den «Pinguin vo Afrika» nun durchstarten liess, sodass Zweifel und Stäger so ihren langgehegten Traum in die Realität umsetzen konnten. Dies, weil ihre Agenda wegen der Pandemie deutlich leerer war. Lukas Stäger sagt:

«Im Winter sagten wir uns deshalb, dass wir das Projekt mit der Songproduktion nun endlich anpacken möchten.»

Ganz so einfach gestaltete es sich aber wegen der strikten Coronamassnahmen im Chorbereich nicht. Denn gemeinsames Singen war bis vor wenigen Wochen nicht erlaubt. Insgesamt meldeten sich dann doch jeweils 25 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren von Zweifels Kinderchören in Wohlen und Risch im Kanton Zug für das Projekt an, das im Januar/Februar richtig ins Rollen kam.

Kinder mussten das Lied alleine einstudieren

Prisca Zweifel erklärt: «Die Kinder mussten für sich alleine daheim üben, da ich ja keinen Chor bilden konnte. Sie bekamen ihren Text und mussten diesen singen. Das war nicht sehr einfach.» Lukas Stäger hatte dazu für jedes Kind die Passagen zusammengeschnitten. «Aber nie das ganze Lied», wie er betont.

Als die Kinder «reif» waren für die Studioaufnahmen, wurde alles generalstabsmässig geplant. Aufgeteilt auf zwei Samstage erhielt jedes Kind einen klaren Zeitpunkt und Dauer, an dem es im professionellen Studio singen sollte. Während der Musikaufnahmen machten Stäger und Zweifel auch jeweils vier Fotos der Kinder mit einer speziellen Absicht. Doch dazu später mehr.

Ein Ausschnitt aus dem Videoclip mit den 50 Wohler und Rischer Chorkindern. Screenshot Youtube

Als alle Aufnahmen im Kasten waren, stand die zweite grosse Arbeit an. Die 50 einzelnen Stimmen mussten zu einem grossen Ganzen abgemischt werden. Stäger sagt:

«Das Editieren benötigte rund 30 Tage, aber es gelang mir, alle Stimmen zu verwenden.»

Eine Herausforderung war es, die Illusion entstehen zu lassen, dass das Lied wirklich von einem Chor gesungen wird. «Im Normalfall hat ein Chor beim Singen eine Gruppendynamik und Kraft. Dies sollte zu spüren sein, aber dennoch sollte die Aufnahme nicht zu sauber tönen», schildert Stäger die Schwierigkeit. Die Musikspur steuerte die Band mit Stäger, Claudia Weissbart (Flöte), Micha Dettwyler (Schlagzeug) und André Gärtner (Bass) bei.

Auf Spotify oder Amazon zu streamen – und an der Jazz Night live zu sehen

Mit dem Endresultat sind die beiden sehr zufrieden. Prisca Zweifel erläutert: «Die Kinder sagten mir, dass sie ihre eigenen Stimmen sogar raushören würden. Sie hatten grosse Freude.»

Eine solche haben Stäger und Zweifel auch am dazugehörigen Videoclip. Mit den vorher erwähnten Fotoaufnahmen realisierte das Berner Animationsstudio Eisprung einen Clip in der Stop-Motion-Technik. So scheint es, als würden die Kinder das Lied auch optisch singen.

Der «Pinguin vo Afrika» ist ab sofort auch auf den gängigen Streamingportalen wie Spotify oder Amazon erhältlich. Reich werde man damit bei weitem nicht. «Aber es ist wichtig, dass man dort vertreten ist», sagt Stäger.

Kommenden Freitag, 18. Juni, wird das Lied erstmals im grossen Chor mit rund 60 Kindern im Rahmen der ibw Jazz Night auf dem Wohler Sternenplatz gesungen.

Für die jungen Chorsängerinnen und - sänger ist das ein Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität. «Die Chöre traten wegen der Pandemie zuletzt an Weihnachten 2019 auf. Es hat einige Kinder in meinen Chören, die noch nie an einem Konzert dabei waren. Die Jazz Night ist für sie die Premiere», erzählt Prisca Zweifel. Sie sei gespannt, wie die Kinder mit der Nervosität umgehen würden.