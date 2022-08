Wohlen: Wie die Ludothek massiv unter der Baustelle litt

Wohlen «Das war spannender als ein Krimi!» – Wie die Ludothek massiv unter der Baustelle litt Die Wohler Ludothek und ihre Mitarbeiterinnen erlebten ein wildes Jahr 2021. Wasserschäden, falsche Türschlösser, gestohlenes Geld, blockierte Eingänge und noch vieles Unglaubliches mehr. Der Jahresbericht liest sich köstlich. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Die Heizkörper in der Ludothek Wohlen sorgten mehr als einmal für einen Wasserschaden 2021. zvg

Normalerweise sind Jahresberichte von Institutionen wenig amüsant oder gar packend. Doch derjenige der Ludothek Wohlen von 2021 bietet unerwarteterweise beste, fast schon fesselnde Unterhaltung auf acht A4-Seiten.

«Die Lektüre des Berichts war spannender als ein Krimi!», zeigte sich eine Anwesende an der GV des Gemeinnützigen Ortsvereins Wohlen, der die Ludothek betreibt, entzückt. Das unübliche Lob geht dabei an Sonja Zeindler, die im Vorstand der Ludothek ist und den Bericht, gespickt mit Fotos, geschrieben hat.

Doch was steht denn nun in diesem hochgelobten Jahresbericht über die Ludothek, die im Bünzmärt an der Friedhofstrasse eingemietet ist? Soviel sei schon mal verraten: Der Bünzmärt und seine laufende Sanierung mit der Baustelle spielen eine wesentliche Rolle.

Nach der Pandemie wird alles besser – denkste!

Nachdem die ersten Monate 2021 noch von Einschränkungen durch die Coronapandemie geprägt waren, erhoffte sich das Team, dass ab März wieder der Normalbetrieb anlaufen würde. Denkste! «Plötzlich und ohne Info an uns wurde der ganze Bünzmärt eingerüstet und am Samstag, 24. April 2021, konnten unsere Kunden nicht einmal mehr den Hintereingang benützen, da das Baugerüst diesen Eingang blockierte», heisst es im Bericht. Kurzerhand hätten sie den Laptop für die Rücknahmen zum Vordereingang zügeln und die Beschilderungen für die Kunden anpassen müssen.

Zwei Vorstandsmitglieder der Ludothek Wohlen: Miriam Camenzind und Sonja Zeindler (von links), die den Jahresbericht 2021 verfasste. Marc Ribolla

Mitte Juni fehlten dann an einem Samstag bei der Öffnung der Ludothek plötzlich 50 Franken in der Kasse. «Am Mittwoch davor hatte die Kasse aber noch gestimmt. Da die Bauarbeiter während ihrer Arbeit die Tür zur Ludo immer offen hatten und unsere Kasse unbeaufsichtigt war, konnte das Geld nur in dieser Zeit abhandengekommen sein», schreibt Zeindler.

«Es war zum Verrücktwerden!»

Einige Tage später seien in der Ludothek plötzlich – natürlich wieder ohne Vorinfo – Staubwände montiert gewesen. «Arbeiten wurden ausgeführt, der Dreck liegengelassen und der Wasserschaden im oberen Zwischenboden nicht gemeldet. Es war zum Verrücktwerden! Nach einem weiteren Gespräch mit dem Bauleiter bekamen wir immerhin die fehlenden 50 Franken aus unserer Kasse bar auf die Hand», hält der Jahresbericht fest.

Die Ludothek Wohlen kämpfte mehrmals mit Wasserschäden. zvg

Der nächste Schock liess aber nicht lange auf sich warten. «Und dann kam es knüppeldick! Mittwoch, 25. August, Wasserschaden durch die hintere Heizung!», sind die Emotionen im Text spürbar. Die Bilder tragen das Ihre dazu bei. Der Heizungsmonteur konnte die Ventile aber nicht ganz schliessen, weil sie scheinbar zu veraltet waren. «Und so kam es am 27. August zu einem erneuten Wasserschaden, dieses Mal spritzte das Wasser sogar aus der Heizung raus!», schreibt Zeindler.

Sie wurde dann ganz demontiert und zwei Entfeuchter hätten wochenlang viel Wasser aus dem Boden, den Wänden und den Spielen gezogen. Kaum war alles wieder trocken, schlug das Schicksal wieder unbarmherzig zu.

Alle Schlösser wurden ausgewechselt – aber eine Tür ging vergessen

Fast schon resignierend steht wortwörtlich im Bericht: «Am 26. September bohrte doch tatsächlich ein Bauarbeiter in unsere Leitungen und legte unser Internet flach. Bald darauf bekamen wir eine neue Schliesstechnik, allerdings ohne neues Schloss für die Türe im Büro. Die ging einfach vergessen und das Schloss musste nachbestellt werden. Klappte denn bei diesem Umbau irgendetwas mal auf Anhieb?»

Tatsächlich war das gegen Jahresschluss hin der Fall. Ende November wurde das Schloss bei der Bürotür korrekt ausgetauscht und Anfang Dezember fanden «endlich» die neuen Heizkörper den Weg in die Wohler Ludothek. «Und zu guter Letzt wurden die vorerst letzten Erinnerungen an die nervenaufreibenden Bauarbeiten mit der Auswechslung der Gipsplatten am 15. Dezember entfernt. Juhui, es war geschafft!», frohlockt die Verfasserin des Jahresberichts abschliessend. Ein Krimi mit Happy End also.

Ein Baugerüst sorgte ebenfalls für Hindernisse. zvg

