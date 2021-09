Der erste Wohler Wochenmarkt war ein Erfolg

Ein Wochenmarkt für Wohlen: Was sich viele wünschten, ging am Samstag in Erfüllung. Auf dem Sternenplatz fand zum ersten Mal der Wochenmarkt statt. Perfektes Wetter, ein tolles Angebot und viele gut gelaunte Besucher trugen zu einer geglückten Premiere bei.

Nathalie Wolgensinger 14.09.2021, 05.00 Uhr