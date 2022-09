Das Strohmuseum im Park in Wohlen stellt Sonderausstellung vor

Wohlen Das Strohmuseum spult neu auf und lädt zum Dialog: Die Sonderausstellung befasst sich mit filigranen Stickarbeiten Das Wohler Strohmuseum im Park lädt ab dem kommenden Sonntag zur Sonderausstellung unter dem Titel «Neu aufgespult: Spitzenklöppeln und Gegenwartskunst im Dialog» ein. Die Ausstellung verbindet altes Kunsthandwerk mit zeitgenössischer Kunst und zeigt auf, was Wohlen und Steckborn verbindet. Nathalie Wolgensinger 30.09.2022, 05.00 Uhr

Die Künstlerinnen Annalise Hess (links) und Margrit Linder stellen im Strohmuseum aus. Nathalie Wolgensinger

Es klickt und klackt leise in der Ausstellungshalle des Wohler Strohmuseums. Am Fenster steht auf einem kleinen Holztisch ein Klöppelkissen und vermittelt den Besuchenden den Eindruck, als sässe jemand bei der Arbeit. Die Installation stammt von Margrit Linder. Die Künstlerin aus Meisterschwanden beschäftigte sich bereits vor Jahren mit dem alten Kunsthandwerk.

Für die Sonderausstellung in Wohlen wurde ihre Arbeit nun aktualisiert. Linder sagt: «Die Arbeit entstand im Rahmen eines Workshops, in dem wir uns mit Biografien beschäftigten.» Ihr einfaches Gedicht über das Bleiben und Fortgehen ergänzt das monotone Klick-Klack am Klöppeltisch auf ideale Weise. Sie sagt:

«Die Arbeit ist monoton und ich kann mir vorstellen, dass die Gedanken der Frauen oft wegschweiften und sich dabei auch oft um das Fortgehen und Bleiben drehten.»

In Steckborn geklöppelt, in Wohlen auf die Hüte genäht

Den Hauptteil der Ausstellung bestreitet die Zürcher Künstlerin Annalise Hess. Sie beschäftigt sich in ihren Stickarbeiten mit den Spitzenklöppeleien. Ihre Arbeiten sind filigran und laden geradezu ein, sie aus der Nähe zu betrachten.

Petra Giezendanner, die Leiterin des Strohmuseums, erzählt, wie es zur Doppelausstellung kam: «Angeregt hatte die Idee Judit Villiger, die Leiterin des Hauses zur Glocke in Steckborn. Dort entstand im frühen 19. Jahrhundert eine in Heimarbeit betriebene Klöppelindustrie, die ab den 1840er-Jahren Wohlen mit geklöppelter Rosshaarspitze belieferte.» Im Freiamt wurden die feinen Gewebe mit Stroh ausgeschmückt und als Hutgeflechte oder als Hutdekorationselemente in alle Welt exportiert.

Das Strohmuseum im Park lanciert eine neue Sonderausstellung. Felix Wey (31.7.2021)

Diese historische Verbundenheit mit Wohlen will man nun in Form der Doppelausstellung aufzeigen, die Vernissage findet am Sonntag, 2. Oktober, ab 11.30 Uhr statt. Die Steckborner Klöppelindustrie wurde in Heimarbeit betrieben. Das Städtlein am Untersee gehörte neben Lauterbrunnen im Kanton Bern zu den wenigen Orten, wo Spitzen geklöppelt wurden.

Eine eigene künstlerische Sprache

Mit der Doppelausstellung wollen die beiden Kuratorinnen auf die Geschichte der beiden Orte verweisen. Dabei hinterfragen die Kunstschaffenden die Differenz zwischen Kunst und historischem Handwerk und regen zu einer Annäherung an die Gefühlswelt der Klöpplerinnen an.

Hut aus Rosshaarkloppelei mit Applikationen aus Stroh. zvg

Annalise Hess tut dies auf eindrückliche Art und Weise. Die Künstlerin hat sich seit einigen Jahren der textilen Kunstarbeit verschrieben. Sie nähert sich mit ihren Arbeiten dem repetitiven System von Klöppelbriefen, die als eine Art Schnittmuster dienen. Sie durchbricht diese filigranen Vorgaben und macht daraus etwas Eigenständiges. Sie sagt:

«Ich habe eine neue eigene Sprache entwickelt.»

Die Dauerausstellung, die bis im März zu besichtigen ist, wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm ergänzt. Unter anderem stehen die beiden Künstlerinnen für Gespräche zur Verfügung, und natürlich lädt das Strohmuseum am 9. Oktober Interessierte auch zu einer Reise an die Ausstellung nach Steckborn ein.

Alles Weitere unter www.strohmuseum.ch