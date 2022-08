Das Wohler "Local" ist seit Sonntag definitiv geschlossen

Wohlen Das «Local» ist seit Sonntag definitiv geschlossen: Das Gebäude ist bereits wieder zur Vermietung ausgeschrieben Nun ist eingetroffen, was sich letzte Woche abzeichnete: Das Wohler «Local» hat seine Türen geschlossen. Seit Sonntag wird im Restaurant im Herzen von Wohlen kein Kaffee mehr ausgeschenkt. Die Räume sind bereits wieder zur Vermietung ausgeschrieben. Nathalie Wolgensinger 2 Kommentare 22.08.2022, 15.07 Uhr

Kein frischer Kafi, keine Gipfeli mehr: Das «Local» schloss am Samstagabend für immer seine Türen. Nathalie Wolgensinger

Seit Sonntag sind die Türen des Wohler «Local» geschlossen. Am Montagmorgen präsentiert sich vor dem Selbstbedienungsrestaurant im Dorfzentrum ein tristes Bild. Die Gartenwirtschaft ist verwaist, und im Innern des Gastraumes mit seinen 200 Sitzplätzen steht alles still. Kein frischer Kafi wird mehr aufgebrüht und keine Gipfeli stehen für die Kundschaft bereit. Ein Anruf bei Inhaber Peter Studler bringt Klarheit:

«Ja, wir haben geschlossen. Es ist uns nicht gelungen, eine Vereinbarung mit dem Vermieter zu finden.»

Bereits letzte Woche zeichnete sich ab, dass das «Local» schliessen wird. An der Glastüre war ein handschriftlich verfasster Zettel angebracht, der die Gäste darüber informierte, dass das Restaurant, das zur Local Group AG gehört, per Sonntag, 21. August, schliesst. Die sechs unterzeichnenden Angestellten und Inhaber Peter Studler bedankten sich darin bei den Gästen für ihre Treue und Unterstützung während der vergangenen Jahre.

Die Schliessung wird bedauert

Letzte Woche informierte «Local»-Inhaber Peter Studler, dass die Wohler Filiale weiter bestehe, bis die Vermieterin ihre Vereinbarung einhalte und ihren Verpflichtungen nachkomme. Diese Vereinbarungen seien getroffen worden, weil die Konditionen des mittlerweile fünf Jahre alten Mietvertrages nicht mehr zeitgemäss seien.

Das war nun offenbar nicht geschehen. Er habe sich nun entschieden, die Filiale zu schliessen, so Studler. Dies sei natürlich schade und werde auch von den Gästen bedauert, so der Bäckermeister aus dem Seetal. Doch die Umstände hätten keinen anderen Entscheid zugelassen, so Studler. Ende August schliesst er zudem auch die Filiale in Mellingen. Diese gehört zur Bäckerei-Konditorei Studler AG.

Mit dieser Notiz verabschiedet sich das «Local»-Team von der Kundschaft. Laura Koller (16. August 2022)

Der Eigentümer der 1125 Quadratmeter grossen Liegenschaft an der Zentralstrasse 54a hat das Ladengeschäft mit 994 Quadratmetern Verkaufsfläche und 25 Parkplätzen bereits wieder zur Miete ausgeschrieben.

Das Stammhaus in Seengen bleibt

Die Freiämter Niederlassung der Seenger Bäckerei und Konditorei öffnete im September 2017 ihre Türen an der Wohler Zentralstrasse. Das Selbstbedienungsrestaurant mit seinen rund 200 Sitzplätzen und der grossen Fensterfront setzte auf Nachhaltigkeit und das während 365 Tagen im Jahr. Brot und Patisserie wurden aus Studlers Bäckerei in Seengen geliefert.

Das Stammhaus in Seengen bleibt auch weiterhin bestehen. Eigentümer dieser Liegenschaft ist seit September des vergangenen Jahres Alexander Beyeler. Studler ist Mieter. Der Seetaler Unternehmer und seine Local Group AG sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. So auch 2019, als ihm der Vermieter der Liegenschaft in Lenzburg, in der er einen Concept-Store mit Bäckerei und Restaurant betrieb, den Mietvertrag aufgrund einer nicht bezahlten Miete kündigte.

Dagegen führte Studler bis vor Bundesgericht Beschwerde und blitzte ab. Die Frist zur Räumung liess er ungenutzt verstreichen, sodass die Vermieterin im Mai dieses Jahres das Inventar im Rahmen eines Selbsthilfeverkaufs versteigerte. Die Local Group versuchte in einem allerletzten Anlauf, per superprovisorische Massnahme dies zu verhindern. Das Unternehmen scheiterte, das Obergericht wies das Begehren ab.

Zuletzt berichtete die AZ im Juni dieses Jahres über ein Obergerichtsurteil, das einem ehemaligen Angestellten bestätigte, dass Studler ihm eine Lohnnachzahlung von rund 22’000 Franken schuldet.

2 Kommentare Beat Berner vor 28 Minuten ... Die Schliessung ist das beste was passieren konnte..... mir tun nur die Angestellten leid... Hoffe nur dass das ganze Inventar nicht wieder 2 Jahre Brach liegen bleibt.... Alle Kommentare anzeigen