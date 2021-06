In Wohlen wird das Bushoffest ins Jahr 2022 verschoben

Wohlen Das grosse Eröffnungsfest für den neuen Bushof ist verschoben – das sagt der Gemeindeammann Der Millionen-Bau des neuen Bushofs mit Tiefgarage beim Bahnhof Wohlen steckt in der Endphase. Das geplante Einweihungsfest Ende August ist nun aber ins nächste Jahr verschoben worden. Das hat für viel Gesprächsstoff im Strohdorf gesorgt. Marc Ribolla 22.06.2021, 05.00 Uhr

Am Bahnhof Wohlen wird ein neuer Bushof realisiert inklusive neuer Tiefgarage. Sandra Ardizzone (6. Juni 2021)

In knapp zwei Monaten geht ein Wohler Grossprojekt planmässig zu Ende. Im August wird der insgesamt rund 23 Millionen Franken teure Neubau des Bushofs mit Tiefgarage dem Betrieb übergeben. Eigentlich war geplant, zwischen dem 27. und 29. August ein Einweihungsfest zu veranstalten.

Doch nun hat sich der Gemeinderat entschieden, das Fest nicht durchzuführen und es stattdessen ins Jahr 2022 zu verschieben. Grund dafür seien die weiterhin geltenden Besuchereinschränkungen wegen der Coronapandemie.

Eine Haltung, die in Wohlen in der Bevölkerung teilweise auf Unverständnis stösst, wie entsprechende Reaktionen in den vergangenen Tagen zeigten. Man hinterfragt beispielsweise generell den Sinn eines Eröffnungsfestes, das erst Monate nach der Eröffnung stattfinden soll. Im Gegensatz zur ebenfalls abgesagten 1.-August-Feier, die jedes Jahr wieder stattfinden könne.

«Man kann nicht mit dem Zählrahmen am Eingang stehen»

Wie kontrovers das Thema Bushoffest allgemein ist, zeigte schon die Debatte im August 2020 im Wohler Einwohnerrat. Der Zusatzkredit fürs Fest von 140'000 Franken war damals ausgiebig diskutiert worden. Am Ende gab der Ratspräsident mit seinem Stichentscheid den Ausschlag zum positiven Entscheid, nachdem die Abstimmung zuvor mit 20:20-Stimmen patt ausging.

Einer der Initianten war Einwohnerrat Ruedi Donat, dessen Mitte-Fraktion das Postulat fürs Bushoffest eingereicht und den späteren Kreditantrag im Rat einstimmig unterstützt hat. Gegenüber der AZ sagt Donat:

«Ich finde es grundsätzlich schade, dass das Fest nicht abgehalten werden kann.»

Er sei aber auch der Meinung, dass ein solches Fest ohne Einschränkungen über die Bühne gehen müsse. «Man kann nicht mit dem Zählrahmen am Eingang stehen und die Leute so reinlassen», meint Donat. Wenn es die Möglichkeit einer Verschiebung gebe, müsse man es halt so machen. «Sicher ist, dass es ein Fest nach dem Bauende braucht. Der Bahnhof ist ein Eingangstor von Wohlen.»

Ein Generationenprojekt, das ein Fest verdient

Dieser Meinung ist auch Gemeindeammann Arsène Perroud. Er sagt auf AZ-Anfrage: «Es ist ein grosses Generationenprojekt, das ein Fest verdient. Auch zu einem späteren Zeitpunkt noch. Lieber nachher ein richtiges Fest statt jetzt ein halbpatziges.» Der Gemeinderat musste sich Anfang Juni entscheiden. Perroud erklärt:

«Wir haben den letzten angekündigten Öffnungsschritt per 28. Juni abgewartet. Ein wesentlicher Grund für den Stopp waren deshalb die ab dann weiterhin geltenden Einschränkungen.»

Wohlens Gemeindeammann Arsène Perroud. Britta Gut (22. Dezember 2020)

Eine generelle Personen-Kapazitätsbegrenzung auf beispielsweise zwei Drittel oder die Pflicht eines Covid-Zertifikats seien für Anlässe der öffentlichen Hand nicht umsetzbar.

«Wir mussten beim Entscheid von einer gesicherten Ausgangslage ausgehen, die aber zurzeit nicht besteht», sagt der Gemeindeammann. Er legt Wert darauf, zu betonen, dass das Fest nicht abgesagt, sondern verschoben ist.

Das OK hat schon Vorbereitungen getroffen

Ein neues Datum 2022 sei noch nicht definitiv ausgesucht worden, so Perroud. Klar ist für Einwohnerrat Ruedi Donat aber: «Es muss in der wärmeren Jahreszeit sein, wo man draussen gesellig sitzen kann.» Dem pflichtet Perroud bei: «Die Leute sollen sich begegnen können, der Geselligkeitsfaktor ist wichtig bei einem solchen Fest.»

Mögliche Alternativdaten fürs Bushoffest wären im Frühling, um dem allenfalls geplanten Jugendfest im Juni aus dem Weg zu gehen, oder im Spätsommer. «Vielleicht feiern wir dann halt einfach den 1. Geburtstag des Bushofs grösser», meint Perroud mit einem Grinsen.

Das Fest-OK existiert und hat einen Grossteil der Vorbereitungen schon in den vergangenen Monaten getätigt, auch bezüglich der Sicherheit an einem Festort wie dem Bushof. Einige Wohler Vereine werden unter anderem bei der Verpflegung involviert sein.