Wohlen: Das ehemalige Ärztehaus weicht Neubau mit 53 Wohnungen

Wohlen Das ehemalige Ärztehaus weicht einem Neubau mit 53 Wohnungen – damit sind aber nicht alle einverstanden Das Wohler Ärztehaus an der Alten Bahnhofstrasse soll einem Neubau mit 53 Wohnungen und Gewerbeflächen weichen. Jetzt ist klar, was dort entstehen soll. Doch gegen das kürzlich aufgelegte Baugesuch wurden Einsprachen eingereicht. Marc Ribolla 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die Tage des ehemaligen Ärztehauses an der Alten Bahnhofstrasse in Wohlen sind gezählt. Die Bauprofile zeigen das Volumen des Neubaus. Marc Ribolla

Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass das sogenannte Ärztehaus an der Alten Bahnhofstrasse 3 in Wohlen keine Zukunft mehr hat. Die bisherigen Mieter zogen bis Ende 2020 bereits aus. Eine Sanierung der Liegenschaft sei nicht möglich, das Gebäude befinde sich in einem sehr schlechten Zustand, erklärte damals Jürg Bumann, Leiter Entwicklung der Tellco Pkpro in Baar.