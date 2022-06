Neuer Besitzer für die Wohler Quartierbeiz Frohe Aussicht

WOHLEN Das Cordon bleu bleibt: Besitzerwechsel bei der «Frohen Aussicht» in Wohlen Ab dem 9. August wird die «Frohe Aussicht» an der Bremgarterstrasse in Wohlen von Kevin Kaltenegger geführt. Seit dem Sommer 2021 arbeitet er in der Quartierbeiz als Chefkoch. Nun übernimmt er selber das Ruder und verspricht: «Die Klassiker bleiben auf der Karte.» Laura Koller Jetzt kommentieren 16.06.2022, 18.00 Uhr

Vor der Übergabe sitzen sie zusammen: Viktor Gürber (links) und Madeleine Douvé geben die «Frohe Aussicht» in Wohlen weiter an Kevin Kaltenegger. Laura Koller

Von Dubai über Aarau nach Wohlen in die «Frohe Aussicht»: Kevin Kaltenegger hat vor einem Jahr als Chefkoch der Quartierbeiz angefangen und übernimmt ab August das ganze Restaurant. «Der Zufall hat mich nach Wohlen gebracht. Ich habe spontan angerufen, ob die Stelle noch frei sei, und zwei Wochen später stand ich hier in der Küche», erzählt er.

Inzwischen kennt er die Klassiker und Traditionen der «Frohen Aussicht» gut. Von den Cordon bleus, für die das Wohler Lokal weitum bekannt ist, bis zur Salatsauce, die seit 30 Jahren nach einem Geheimrezept zubereitet wird. Der gebürtige Österreicher will aber auch neue Gerichte auf die Karte nehmen. So plant er einen vegetarischen Pulled-Chicken-Burger mit einem pflanzlichen Produkt von der Firma Planted.

Seetaler Fleisch für die «Frohe Aussicht»

Frische, regionale Produkte mit guter Qualität liegen dem 33-Jährigen am Herzen. «Die fünf Jahre als Küchenchef im Steakhouse Meats in Aarau und Kloten haben mich diesbezüglich sehr geprägt. Die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Christian Fleischhauer war besonders wertvoll für mich. Dort habe ich die Wertschätzung für regionales Fleisch entdeckt», berichtet Kaltenegger. «Ich werde in der ‹Frohen Aussicht› feines Seetaler Fleisch von Traitafina servieren.»

Dank ihm hat er seine Leidenschaft für regionale Produkte entdeckt: Christian Fleischhauer und Kevin Kaltenegger bei einem Barbecue-Event von «Meats». zvg

Bevor der Koch vor gut zehn Jahren wieder in den Aargau kam, arbeitete er in grossen Hotelküchen in Peking und Dubai. «Während dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt. An manchen Tagen war ich 16 bis 20 Stunden auf den Beinen», denkt Kaltenegger zurück.

Auch in der «Frohen Aussicht» hat er viel zu tun. Er trägt eine Doppelrolle, wird weiterhin als Chefkoch am Herd stehen, will aber auch seine Gäste an der Front empfangen. Dabei wird er durch drei Leute im Service und einer Person in der Küche unterstützt. Für das Büro wird seine Partnerin Rafaela Costa Soares zuständig sein. Die beiden leben in Oberlunkhofen und werden im nächsten Jahr heiraten.

Nebst dem Restaurant übernimmt Kaltenegger auch die sechs Hotelzimmer, die von Monteuren und Geschäftsleuten gut frequentiert werden. Da er seinen beruflichen Weg an der Hotelfachschule in Innsbruck gestartet hat, passt das gut. Nach dem Start in der Hotellerie schloss er 2010 im Restaurant Steinenbühl in Untersiggenthal die Lehre als Koch ab.

Mit einem Fest und Musik wollen sie sich verabschieden

Mit zwölf Jahren Berufserfahrung hat er nun in Wohlen seine berufliche Zukunft gefunden. Die Klassiker und den Quartierbeiz-Charakter sollen bleiben, genauso wie der Tisch für die Stammgäste. «Es wird in der ‹Frohen Aussicht› weiterhin Znüni, Zmittag und Znacht geben», erzählt Kaltenegger. Werbemässig will er aber ausbauen und auf den sozialen Medien präsent sein.

Viktor Gürber und Madeleine Douvé haben die «Frohe Aussicht» während der letzten zwölf Jahre geführt, Ende Juli ziehen sie sich nun zurück. «Wir freuen uns, dass er den Betrieb weiterführt», meint Gürber. Douvé stellt fest: «Ich werde die Gäste vermissen. Wir hatten viele gesellige und lustige Stunden. Es hat mir gefallen, wenn wir die Leute verwöhnen konnten und sie mit einem Lächeln gegangen sind.»

Um sich bei den Gästen für ihre Treue zu bedanken, verabschieden sich Douvé und Gürber mit einem Fest am 21. Juli ab 17 Uhr. Um gehörig zu feiern, wird der Aargauer Martin Baschung mit seiner Band Big B Tonic ein musikalisches Programm bieten.

