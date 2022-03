Aus für den beliebten Wohler Naturmärt

Wohlen Das Aus für den beliebten Naturmärt: Die Naturstauden gibt es aber weiterhin am Wochenmarkt Zwanzig Jahre lang gehörten der Wildblumenmarkt und der Naturmärt im Park des Strohmuseums zu den beliebten Anlässen in Wohlen. Nun aber ist Schluss: Der Markt findet nicht mehr in diesem Rahmen statt. Wer Naturstauden kaufen möchte, kann dies am Wochenmarkt auf dem Sternenplatz tun. Nathalie Wolgensinger 22.03.2022, 05.00 Uhr

Der Naturmärt fand jeweils im Park des Strohmuseums statt. zvg

Der Wildblumenmarkt gehört seit zwanzig Jahren zu den fixen Terminen im Wohler Veranstaltungskalender. Die Grünen Wohlen und der Natur- und Vogelschutzverein konnten 2019 das Jubiläum 20 Jahre Wildblumenmarkt und 5 Jahre Naturmärt im Park beim Strohmuseum feiern. Dies war aber zugleich die Dernière. Nur wusste man das damals noch nicht. Denn in den Jahren 2020 und 2021 konnte pandemiebedingt kein Wohler Naturmärt durchgeführt werden.

Dass der Markt nicht mehr in dieser Form stattfindet, hat seine guten Gründe. Die Organisatoren schreiben: «Seit letztem Jahr gibt es mit dem Wohler Wochenmarkt ein Angebot, das im Dorf positiv aufgenommen wurde und dieses Jahr weitergeführt wird. Ausserdem hat sich Patricia Willi, die den Markt zuverlässig mit ihren Wildstauden belieferte, entschlossen, sich vom Marktbetrieb zurückzuziehen.»

Dass Patricia Willi ihre Pflanzen nicht mehr am Markt verkaufen wird, ist für den Naturmärt ein grosser Verlust. Für die Organisatoren waren ihre Pflanzen ein wichtiges Standbein. Vor diesem Hintergrund haben die Grünen Wohlen gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutzverein Wohlen entschieden, den Naturmärt nicht mehr durchzuführen.

Doch so ganz muss man auf das beliebte Angebot nicht verzichten. Der Natur- und Vogelschutzverein wird an mehreren Samstagen mit einem Naturstauden-Angebot am Wohler Wochenmarkt präsent sein und so das Angebot weiterhin abdecken.

Weitere Infos findet man auf der Website des Wohler Wochenmarktes:

www.wohler-wochenmarkt.ch