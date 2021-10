Neues Personalreglement: Planung kostet 55'000 Franken

Wohlen Das alte stammt von 2005: Gemeinde beantragt 55'000 Franken für neues Personalreglement Eine einfache interne Überarbeitung des Personalreglements der Gemeinde Wohlen bringe nichts. Man müsse es komplett revidieren und brauche dazu externe Fachberater. Für die Projektierung des neuen Personalreglements beantragt der Gemeinderat nun 55'000 Franken beim Einwohnerrat. Andrea Weibel 08.10.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeindeverwaltung Wohlen braucht eine Totalrevision des veralteten Personalreglements. Chris Iseli (20.4.2020)

Das Personalreglement der Gemeinde Wohlen ist 16 Jahre alt. Am 1. Januar 2005 ist es in Kraft getreten. Nun muss es erneuert werden. Denn einerseits sei die Geltungsdauer überschritten, andererseits habe sich in der Zeit auch vieles in der Gemeindeverwaltung verändert.