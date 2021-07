Schüwo Wohlen baut bis zu 10 Arbeitsplätze auf dank Müller Bräu

Wohlen Mit Übernahme der Müller-Bräu-Logistik: So viele neue Arbeitsplätze schafft Schüwo Der Wohler Wein- und Getränkehändler Schüwo Trink Kultur übernimmt die Logistik der Badener Brauerei Müller. Mit der Akquisition gehe die Firma gestärkt aus der Pandemie hervor, erklärt das Familienunternehmen. Marc Ribolla 06.07.2021, 05.00 Uhr

Im Schüwo-Lager: Die Inhaber Urs Schürmann und Adrian Schürmann (rechts). Auf dem Bild fehlt Christoph Schürmann, der ferienabwesend war. Marc Ribolla

Der traditionsreiche Wohler Wein- und Getränkehändler Schüwo Trink Kultur wächst weiter. Das Familienunternehmen in dritter Generation übernimmt in den kommenden Monaten schrittweise die Logistik der über 120 Jahre alten Badener Brauerei Müller Bräu, die ebenfalls ein Familienunternehmen ist. Dieses richtet sich strategisch neu aus.

Der erste Kontakt zwischen den beiden Firmen sei im April zu Stande gekommen, wie Schüwo-Geschäftsführer Urs Schürmann erklärt. Die Initiative kam von Müller Bräu aus. Mit der Übernahme der Logistik-Sparte der Badener entstehen bei Schüwo zusätzliche Arbeitsplätze. Schürmann sagt:

«Es ist vorgesehen, dass acht bis zehn Müller-Bräu-Mitarbeiter zu uns stossen werden.»

Mit den neuen zusätzlichen Mitarbeitern wird Schüwo ab Anfang des kommenden Jahres die Marke von 100 Arbeitsplätzen knacken. Zurzeit zählt das Wohler Unternehmen 90 Mitarbeitende. Rund die Hälfte der Belegschaft wird dann in der Logistik beschäftigt sein.

Sechste Akquisition in der Geschichte von Schüwo

Für Urs Schürmann bedeutet der Zukauf der Müller-Bräu-Logistik auch eine Sicherung der Arbeitsplätze. Er sagt: «Wir sehen es als eine grosse Chance an, die einmalig ist. So etwas kommt nicht immer.» Die Verhandlungen zwischen den beiden Firmen gestalteten sich speditiv und auf einer guten Basis.

Adrian Schürmann, Schüwos stellvertretender Geschäftsführer und Marketingleiter, sagt: «Bei Familienunternehmen wie unserem oder Müller Bräu wechseln die verantwortlichen Personen im Management nicht oft. Wir kennen uns deshalb schon lange und pflegen ein gutes Verhältnis.» In der 75-jährigen Firmengeschichte von Schüwo ist es die sechste Akquisition in den vergangenen rund 40 Jahren.

Der Hauptsitz der Firma Schüwo in Wohlen mit der grossen Lagerhalle der Logistik. Marc Ribolla

Neu wird Schüwo rund 400 zusätzliche ehemalige Müller-Bräu-Restaurants beliefern können. Diese liegen zum grössten Teil im Kanton Aargau, der auch bei Müller Bräu das Stammgebiet ist. Mit der Übernahme erhofft sich Schüwo auch, dass gewisse regionale Feste, die bis anhin von Müller Bräu bedient wurden, ebenfalls ins Portfolio kommen werden.

Schüwo wird einerseits die Präsenz in seinem Marktgebiet ausbauen können, andererseits werden auch die bisherigen Müller-Bräu-Kunden profitieren. Adrian Schürmann erklärt: «Die neuen Kunden erhalten ein deutlich grösseres Sortiment zur Auswahl.» Trotz des Ausbaus bei der Logistik und zusätzlichen Fahrzeugen reiche die Kapazität im grossen Schüwo-Lager am Hauptsitz in Wohlen noch aus, sagen die Schürmanns.

Coronakrise mit einem blauen Auge überstanden

Im Allgemeinen hat der Getränkehändler die Coronakrise einigermassen gut überstanden. Urs Schürmann:

«Generell sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Seit Juni haben wir auch keine Kurzarbeit mehr im Betrieb. Wir kommen dank der Übernahme sicher gestärkt aus der Pandemie hervor.»

Schüwo-Geschäftsführer Urs Schürmann. Marc Ribolla

Besonders einschneidend war für Schüwo aber der zweite mehrmonatige Lockdown Ende 2020 mit den geschlossenen Restaurants. Im Bereich Gastronomie wurde deswegen ein Umsatzeinbruch in der Grösse von 80 Prozent verzeichnet.

Besser lief es hingegen bei den Privatkunden mit den drei Läden in Wohlen, Berikon und Hünenberg und im Online-Shop. Als umsatzsteigernd habe sich auch das neue moderne Geschäftslokal in Berikon erwiesen, das im vergangenen Herbst an einem neuen Standort eröffnet worden war.

Schon bald wird das Unternehmen erneut etwas zu feiern haben. Zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden. Am 28. August soll der grosse Jubiläumstag zu «75 Jahre Schüwo» stattfinden. Geplant ist ein Tag der offenen Türe von 10 Uhr bis 17 Uhr mit verschiedenen Attraktionen und einer Festwirtschaft.