Wohlen: Das «Rössli» setzt neu auch auf thailändische Küche

Wohlen Currys, Nudelgerichte oder Klebreis – Weshalb das traditionsreiche «Rössli» neu auch auf die Thai-Küche setzt Das «Rössli» in Wohlen führt in seinem Angebot zusätzlich seit kurzem Spezialitäten aus der thailändischen Kulinarik. Gastromanager Serge Derouck erklärt den Hintergrund. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.09.2022, 19.00 Uhr

Das Thai-Küchenteam vom Gasthof zum Rössli in Wohlen mit Phattana Saengracha (oben links), die den Thai-Bereich leitet. zvg

Durch die Küche des Wohler Gasthofs zum Rössli weht seit einigen Wochen ein neuer östlicher Duft. Satay Gai, Kaeng Massaman oder Phad Thai, klingende Namen aus der thailändischen Küche bereichern das kulinarische Angebot des traditionellen Restaurants. Entwickelt hat sich die zusätzliche Ausrichtung aus der schwierigen Personalsituation.

«Das Problem ist, dass man zurzeit praktisch keine Köche findet. Meine Lebenspartnerin stammt aber aus Thailand, so entstand diese Idee, die Küche ihrer Heimat hier einzuführen», erklärt Serge Derouck, Gastro- und Eventmanager des «Rössli». Zusammen mit zwei Kolleginnen seiner Partnerin Phattana Saengracha gehört nun auch ein junger Koch mit thailändisch-schweizerischen Wurzeln zur Küchen-Crew. Er hatte sich unabhängig von dieser Umstellung beworben und ergänzt das Team nun perfekt.

Ursprünglich seien sie einfach von einem einmaligen thailändischen Event im «Rössli» ausgegangen. Dann sei aber die Idee aufgekommen, es auch mit einer kleinen thailändischen Speisekarte zu probieren, sagt Derouck. Auch die «Rössli»-Inhaberfamilie mit Anita und Hanspeter Wohler unterstützten das Vorhaben.

Die Schärfe kann der Gast selbst regulieren

Seither wird in der Küche gewirbelt und nebst der gewohnten regulären Speisekarte auch thailändisches Essen in der Pfanne gezaubert. «Sie kochen alles authentisch und frisch und sind sehr stolz am Werk. Es wird alles von A bis Z selbst zubereitet, wie beispielsweise die Paste fürs Curry», sagt Derouck weiter. Bezüglich der Schärfe habe er aber etwas kämpfen müssen, meint er lachend.

Nun würde die Küchen-Crew die Speisen nur dezent würzen. «Zum Gericht reichen wir den Gästen aber jeweils vier Schälchen mit gerösteten Chillis, gerösteten Erdnüssen, frischen Limetten und der Fischsauce Nam Pla. So kann man selbst die Schärfe und den Geschmack regulieren», beschreibt Derouck.

Das erweiterte Angebot stösst bei der «Rössli»-Kundschaft auf Gegenliebe. Anita Wohler sagt: «Es ist erstaunlich, wie auch ältere Gäste das thailändische Essen kennen und schätzen und es geniessen. Es spricht offenbar von Jung bis Alt alle an.» Das grosse Potenzial dazu sieht auch Serge Derouck. In der Region gibt es nur wenige Restaurants in diesem Segment. Er erklärt:

«Für gewisse Leute sind mit diesem Essen vielleicht auch schöne Ferienerinnerungen verbunden.»

Eine leichte und bekömmliche Küche

Die thailändische Küche sei sehr leicht und bekömmlich, das spreche ebenfalls viele Menschen an. «Gerade wer abends nicht mehr schwer essen möchte, ist damit gut bedient», sagt Derouck. Die Speisekarte wird übrigens laufend angepasst, denn Deroucks Lebenspartnerin tüftelt gerne etwas aus in der Küche.

Sie kümmern sich mit viel Herzblut um die thailändischen Gerichte im «Rössli». zvg

Ab dieser Woche sind nun auch Sai Krok, eine Art Bratwurstspezialität, erhältlich. Gemäss Derouck seien die kleinen Würstchen in Asien das ultimative Streetfood. Das thailändische Erlebnis runden zwei Thai-Biere im Lager-Stil ab, die der Gast geniessen kann.

Die Thai-Speisen sind auch als Take-out-Gerichte verfügbar, genauso wie seit kurzem auch Burger-Fans beim «Rössli» auf ihre Kosten kommen. Erhältlich sind sieben Burger-Menus wie «Rib-Eye» oder «Crispy Fish». «Wir stellen ja bereits Würste selber her und weiten dies jetzt auch auf die Burger aus», sagt Derouck. Der nun achtköpfigen Küchenbrigade des «Rössli» wird es also nicht langweilig.

Ausserdem beschäftigt der Betrieb seit August einen Koch-Lernenden und Anita Wohler ist neu auch eine der Aargauer GastroSuisse-Delegierten des Branchenverband Gastro Aargau. Schon jetzt steht zudem fest, dass im Winter der «Rössli»-Aussenbereich wieder teilweise in eine Winter-Wunderland-Landschaft verwandelt wird.

