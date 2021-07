Circus Monti geht nach Zwangspause bald auf Tournee

Seit etwas mehr als zwei Wochen proben die 13 Artistinnen und Artisten im Winterquartier des Circus Monti in Wohlen das neue Programm. Am 6. August feiert die Inszenierung, die an die Anfänge des Wohler Zirkus erinnert, Premiere auf dem Merkurareal. Dabei gibt es viele Highlights und bekannte Gesichter.

Nathalie Wolgensinger 01.07.2021, 05.00 Uhr