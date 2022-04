Wohler Jugendliche packen an und spenden Geld für Ukraine

Wohlen «Chrampfe, verdiene, spende» – Jugendliche packen in Betrieben an und spenden verdientes Geld für die Ukraine Die vier Abschlussklassen der Wohler Oberstufe Bünzmatt arbeiten drei Tage lang in über zwei Dutzend Gewerbebetrieben mit. Den Arbeitseinsatz honorieren selbst gesuchte Sponsoren. Das verdiente Geld spenden die Schülerinnen und Schüler für die Ukraine. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 04.04.2022, 15.35 Uhr

Der 15-jährige Jor-El darf beim Betrieb der Carrosserie Neeser mitanpacken. Marc Ribolla

Engagiert und zielstrebig nimmt er den Industriestaubsauger, saugt pflichtbewusst und exakt die Zwischenräume der Metallschienen aus. Stück um Stück entfernt er zuvor die Rostgitter, die bei der kleinen Rampe als Trittbrett dienen. Er, das ist der 15-jährige Wohler Realschüler Jor-El.

Statt im Klassenzimmer im Bünzmatt-Schulhaus zu sitzen, packt er für drei Tage von Montag bis Mittwoch in der Spenglerei der Carrosserie Neeser in Wohlen mit an. Die Schulbücher und Stifte tauscht er gegen Handschuhe und Staubsauger. Im Rahmen der Projekttage der Oberstufe Bünzmatt unter dem Motto «Chrampfe, verdiene, spende».

Jor-El bei seiner Arbeit bei Neeser. rib

Vier Abschlussklassen führen unter diesem Thema ein Wohltätigkeitsprojekt durch. Mit diesem möchten sie die Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden, finanziell unterstützen. Dahinter stehen mehrere Bünzmatt-Lehrpersonen wie Dennis Andermatt oder Karin Solenthaler.

Eine empathische Klasse mit Verständnis

Ursprünglich wollten die Jugendlichen der Abschlussklassen zwei Tage arbeiten und mit dem Geld am dritten Tag zum Beispiel einen Ausflug machen. Doch der Ausbruch des Ukraine-Kriegs Ende Februar warf die Pläne über den Haufen.

Rohat Mete, der ebenfalls bei Neeser arbeiten darf, bekommt Besuch von den Lehrpersonen Dennis Andermatt und Karin Solenthaler (von links). Marc Ribolla

«Es hätte sich irgendwie komisch angefühlt, wenn wir quasi Halligalli machen, wenn in der Nähe Krieg herrscht. Ich habe eine sehr empathische Klasse, die dies auch so sah», erklärt Solenthaler. Nun arbeiten also insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler für Spenden für die Ukraine.

«Von knapp 200 angeschriebenen Gewerbebetrieben konnten deren 26 Plätze für die Schülerschaft anbieten», erzählt Dennis Andermatt. Nebst der Garage Neeser gehören dazu unter anderem auch Wohnbedarf Duschén, die Hertig Haustechnik AG, die Dreikom AG, der Schüwo-Park, das Gasthaus Rössli, die Stützli Wösch oder die Integra.

Speziell am Projekt ist, dass nicht die Firmen den «Lohn» für die Arbeitseinsätze übernehmen. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich im Vorfeld selbst Sponsoren suchen, die ihnen einen Betrag pro Arbeitsstunde bezahlen. «Ich habe insgesamt drei Personen, die mir total 30 Franken pro Stunde sponsern», erzählt Jor-El.

«Herumstehen gibt es nicht, es hat immer Arbeit»

Die Mitarbeit bei der Carrosserie Neeser gefällt dem Schüler bis jetzt. Er packt gerne mit an. «Herumstehen gibt es nicht, es hat immer Arbeit», meint er lachend. Zufrieden zeigt sich auch Inhaber Hansruedi Neeser. «Es läuft gut», sagt er. In der Lackiererei beschäftigt er noch einen zweiten Schüler des Projekts.

«Wir haben uns überlegt, was sie machen können, wie zum Beispiel kleinere Reinigungsarbeiten. Die Erwartungen sind sicher tiefer, weil sie den Job nicht so detailliert anschauen, wie bei einer Schnupperlehre», sagt Neeser. Für den einen oder die andere, die noch keine Anschlusslösung hat, ist der Arbeitseinsatz aber dennoch ideal, um einen Einblick in einen Beruf zu erhalten.

Die Bünzmatt-Schülerinnen Zoi, Jenny und Mila (von links) helfen im Schüwo-Park bei der Gartenarbeit mit. Marc Ribolla

Andermatt und Solenthaler lassen es sich nicht nehmen und besuchen jeden Arbeitsplatz ihrer Schülerinnen und Schüler persönlich. Im Schüwo-Park überraschen sie beispielsweise Zoi, Jenny und Mila sowie Aurora, Leon und Zoe. Sie helfen bei der Gartenarbeit im weitläufigen Areal mit. «Am Morgen war es noch ziemlich kalt, aber jetzt geht es», meint eine der Schülerinnen.

Auch Aurora, Zoe und Leon (von links) sind im Schüwo-Park engagiert. Marc Ribolla

Die Lehrpersonen erhoffen sich, dass mit den Arbeitseinsätzen rund 8000 Franken an Spenden für die Ukraine zusammenkommen. «Es wird sicher auch noch Firmen geben, die von sich aus einen zusätzlichen Beitrag sponsern», sagt Dennis Andermatt. Die Dreikom beispielsweise offeriere einen mittleren vierstelligen Betrag. Dort sind gleich vier Schülerinnen und eine Lehrperson mit Fenster putzen beschäftigt.

